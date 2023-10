Nocht Diamaint Rúin ar Éabhlóid an Domhain

Léirigh staidéar le déanaí gur féidir le diamaint léargais luachmhara a thairiscint ar éabhlóid an Domhain. Mar an mianraí nádúrtha is deacra ar eolas, tá sé de chumas ag diamaint coinníollacha foircneacha a sheasamh, lena n-áirítear cruthú agus scrios sár-ilchríocha. Dhírigh na taighdeoirí ar dhiamaint “superdeep” a foirmíodh na milliúin bliain ó shin faoin sár-ilchríoch Gondwana, atá curtha go domhain faoi dhromchla an Domhain.

Soláthraíonn na diamaint uathúla seo leideanna tábhachtacha maidir le foirmiú, cobhsú, agus gluaiseacht na sár-ilchríocha, ag caitheamh solais ar an “timthriall sár-ilchríoch” atá á thiomáint ag teicteonaic phlátaí. Is deacair staidéar a dhéanamh ar an timthriall seo trí bhealaí traidisiúnta, toisc go bhfuil an screamh aigéanach sách óg agus go dtugann an screamh ilchríochach faisnéis teoranta faoi phróisis dhomhain gheolaíochta.

Bhain an staidéar le hanailís a dhéanamh ar na diamaint agus ar a gcuimsithe bídeacha sileacáit agus suilfíd trí úsáid a bhaint as sraith anailísí ceimiceacha, lena n-áirítear anailís iseatópach. Chuir sé seo ar chumas na dtaighdeoirí na diamaint a dhátú, ag léiriú gur foirmíodh iad idir 650 agus 450 milliún bliain ó shin, faoi bhun Gondwana, nuair a chlúdaigh an sár-ilchríoch an Pol Theas.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach, de réir mar a bhí na diamaint ag foirmiú, gur tháinig borradh ar na carraigeacha ina raibh siad istigh agus gur iompraíodh iad taobh le hábhar maintlín subducted go bun Gondwana, ag leathnú an sár-ilchríoch ó thíos. Le himeacht ama, de réir mar a thosaigh Gondwana ag briseadh as a chéile, tugadh na diamaint go dromchla an Domhain i brúchtaí bolcánacha foréigneacha a tharla sa Bhrasaíl agus san Afraic Thiar anois.

Tugann na torthaí seo le fios go raibh na diamaint “greamaithe” de bhun Gondwana agus go ndeachaigh siad ar imirce le blúirí éagsúla den sár-ilchríoch agus é ag scoilteadh suas. Leagann an staidéar béim ar an tábhacht a bhaineann le diamaint shárdhomhain chun foirmiú na mór-roinne agus éabhlóid an Domhain a thuiscint. Tá ról ríthábhachtach ag mór-ranna i dtacú leis an saol ar ár bplainéad, agus cuidíonn taighde sa réimse seo linn tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfoirmíonn ilchríocha, a bhforbraíonn siad agus a rannchuidíonn siad le tréithe uathúla an Domhain.

Foilsíodh an staidéar san iris Nature.

Foinsí:

- Nádúr