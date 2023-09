Leanann Curiosity Rover lena thaiscéaladh ar Mars

Tá an rover Curiosity, arna imscaradh ag NASA ar Mars, ag tabhairt faoi dheireadh seachtaine taiscéalaíochta eile. Rachaidh an rover i mbun gníomhaíochtaí eolaíocha éagsúla, ag baint leasa as an deis chun staidéar dlúth a dhéanamh ar thírdhreach Martian.

Áirítear le plean an deireadh seachtaine eolaíocht theagmhála ar an gcéad sol, tiomáint ar an dara sol, agus cianeolaíocht ar an tríú sol. Rinneadh an patrún gníomhaíochtaí seo arís agus arís eile ar an iliomad deireadh seachtaine le linn aistear Curiosity, ach cinntíonn an tír-raon atá ag síorathrú go mbíonn rud éigin nua le fáil amach i gcónaí.

Is éard a bheidh i gceist leis an gcéad sól ná anailís a dhéanamh ar dhá sprioc atá suite gar don rover. Scuabfar an chéad sprioc, darb ainm 'Hydra,' leis an Uirlis Baint Dust (DRT) sula scrúdófar é ag Speictriméadar X-ghathach Alpha Particle (APXS) agus ag an Mars Hand Lions Imager (MAHLI). Is gné fhrithsheasmhach ardaithe é an dara sprioc, ar a dtugtar 'Dodoni' a ndéanfaidh APXS agus MAHLI staidéar uirthi freisin.

Ina theannta sin, leanfaidh na hionstraimí Ceimice agus Ceamara (ChemCam) agus Ceamara Crann (Mastcam) ag doiciméadú an Gediz Vallis Ridge uachtarach, chomh maith le staidéar a dhéanamh ar bhuncharraig eile in aice láimhe darb ainm 'Thassos' ag baint úsáide as Speictreascópacht Miondealaithe Léasair-spreagtha (LIBS). Breathnóidh Mastcam freisin ar an Orinoco butte agus bloc cisealta ar a dtugtar 'Rouskio'.

Díreoidh an dara sol ar ghníomhaíochtaí eolaíochta réamh-tiomáinte, lena n-áirítear anailís LIBS ar fhéith dhorcha ar an mbloc céanna le Thassos, mósáicí a ghlacfaidh radharcanna ar imeall an chréadair thoir, agus breathnuithe ar an spás oibre in aice láimhe agus sprioc frithsheasmhach eile ar a dtugtar ‘Milos’. Déanfaidh braiteoirí comhshaoil ​​monatóireacht freisin ar ghníomhaíocht diabhal deannaigh agus tomhaisfidh siad teimhneacht an atmaisféir.

Beidh breathnóireachtaí cianda eolaíochta i gceist leis an tríú sol, mar shampla suirbhé diabhal deannaigh agus scannán scamall suprahorizon meán lae. Bainfidh ChemCam úsáid as a bhogearraí um Thaiscéalaíocht Uathrialach chun Eolaíocht Mhéadaithe a Bhailiú (AEGIS) chun sprioc íomháithe a roghnú. Déanfaidh fiosracht freisin tréithriú atmaisféir go luath ar maidin.

De réir mar a leanann Curiosity ar aghaidh lena thaistealaíonn ollmhór ar fud thírdhreach na Martian, bíonn eolaithe ag súil go fonnmhar leis na sonraí agus na híomhánna luachmhara a leanfaidh sé ar aghaidh ag soláthar d’iniúchadh leanúnach ár bplainéad comharsanachta.

– Sainmhínithe ar théarmaí:

– Sol: lá Martian, atá comhionann le 24 uair agus 39 nóiméad ar domhan.

– Teagmháil eolaíocht: gníomhaíochtaí eolaíocha lena mbaineann teagmháil dhíreach fhisiciúil le dromchla na Martian, amhail scuabadh nó druileáil.

– APXS: Speictriméadar X-gha Cháithníní Alfa, ionstraim ar Fiosracht a úsáidtear chun comhdhéanamh eiliminteach carraigeacha agus ithreach a chinneadh.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, ceamara ar Fiosracht atá in ann íomhánna ardtaifigh de charraigeacha agus ithir Martian a ghabháil.

– ChemCam: Uirlis Ceimice agus Ceamara, a úsáideann speictreascópacht plasma spreagtha léasair chun comhdhéanamh carraigeacha agus ithreach a anailísiú ó chian.

– Mastcam: Mast Camera, córas ceamara ar Fiosracht a sholáthraíonn íomhánna lánléargais agus steiréascópacha de dhromchla Martian.

– LIBS: Speictreascópacht Miondealaithe Léasair-spreagtha, teicníocht a úsáideann ChemCam chun anailís a dhéanamh ar chomhdhéanamh carraigeacha agus ithreach.

– ENV: Braiteoirí comhshaoil ​​ar Fiosracht a thomhaiseann dálaí an atmaisféir agus fachtóirí comhshaoil ​​eile.

– AEGIS: Taiscéalaíocht Uathrialach chun Eolaíocht Mhéadaithe a Bhailiú, bogearraí a úsáideann ChemCam chun spriocanna íomháithe a roghnú go neamhspleách.