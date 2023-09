Airteagal Nua: Eolaithe agus Innealtóirí ag Obair ar Thaiscéalaíocht Mars

I réimse na taiscéalaíochta ar Mars, tá go leor eolaithe agus innealtóirí ag obair le chéile chun rúndiamhra an Phláinéad Dheirg a réiteach. Tagann na daoine seo ó institiúidí agus eagraíochtaí éagsúla, gach ceann acu a saineolas agus a rannchuidiú féin.

Eolaí amháin dá leithéid is ea Elena Amador-French, Comhordaitheoir Oibríochtaí Eolaíochta ag NASA/JPL i Pasadena, CA. Tá ról ríthábhachtach aici i bpleanáil agus i gcur i gcrích oibríochtaí eolaíocha rovers Mars. Tá eolaí eile, Ryan Anderson, ina Gheolaí Pláinéadach ag USGS i Flagstaff, AZ. Díríonn sé ar staidéar a dhéanamh ar gheolaíocht Mhars agus tuiscint a fháil ar a phróisis san am atá thart agus san am i láthair.

Déanann Geolaí Pláinéadach Mariah Baker, ag an Lárionad um Staidéir Dhomhanda & Phláinéadach, Músaem Náisiúnta Aer & Spáis Smithsonian i Washington, DC, speisialtóireacht i staidéar a dhéanamh ar charraigeacha agus mianraí eile. Scrúdaíonn Michael Battalio, Climatologist Pláinéadlann ag Ollscoil Yale i New Haven, CT, na patrúin agus próisis aeráide ar Mars.

Cuidíonn Keri Bean, Leascheannaire Foirne Pleanálaí Rover ag NASA/JPL i Pasadena, CA, le gluaiseachtaí agus gníomhaíochtaí rovers Mars a phleanáil. Is Geolaí Pláinéadach í Kristen Bennett ag USGS i Flagstaff, AZ, a dhéanann staidéar ar ghnéithe geolaíochta Mars.

Áirítear ar fhoireann NASA/JPL freisin na geolaithe pláinéadacha Fred Calef agus Abigail Fraeman, a chuireann a gcuid saineolais ar anailís a dhéanamh ar dhromchla agus ar charraigeacha Mars. Díríonn Brittney Cooper, Eolaí Atmaisféir in Ollscoil York i Toronto, Ontario, Ceanada, ar staidéar a dhéanamh ar atmaisféar agus patrúin aimsire ar Mars.

Déanann Sean Czarnecki, Geolaí Pláinéadach in Ollscoil Stáit Arizona i Tempe, AZ, staidéar ar stair gheolaíoch agus comhdhéanamh Mars. Déanann Lauren Edgar, Geolaí Pláinéadach ag USGS i Flagstaff, AZ, imscrúdú ar gheolaíocht agus stratagrafaíocht Mhars.

I measc eolaithe agus innealtóirí eile a bhfuil baint acu le taiscéalaíocht Mars tá Christopher Edwards ó Ollscoil Arizona Thuaisceart, Samantha Gwizd ó Ollscoil Tennessee, Ken Herkenhoff ó USGS i Flagstaff, AZ, agus Evan Hilgemann ó NASA/JPL i Pasadena, CA. Tugann gach duine acu léargais uathúla ar ghnéithe éagsúla de gheolaíocht Mhars agus pleanáil oibríochtaí ródaire.

Déanann an tEolaí Atmaisféir Alex Innanen ó Ollscoil Eabhrac agus Scott Guzewich ó NASA/GSFC i Greenbelt, MD, staidéar ar an atmaisféar Martian agus ar a idirghníomhaíochtaí leis an dromchla. Tá baint ag Rachel Kronyak, Geolaí Pláinéadach ag NASA/JPL i Pasadena, CA, le scrúdú a dhéanamh ar stair agus ar phróisis gheolaíochta ar Mhars.

Cuireann Michelle Minitti ó Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore ó Malin Space Science Systems i San Diego, CA, agus Claire Newman ó Aeolis Research i Pasadena, CA, a gcuid saineolais freisin le taiscéalaíocht Mars.

I measc na n-eolaithe agus na n-innealtóirí breise atá ag obair ar thaiscéalaíocht Mars tá Catherine O’Connell-Cooper agus Lucy Thompson ó Ollscoil New Brunswick i Fredericton, New Brunswick, Ceanada, Melissa Rice ó Ollscoil Western Washington i Bellingham, WA, agus Mark Salvatore ó Ollscoil Thuaisceart Arizona i Flagstaff, AZ.

Ina theannta sin, Susanne Schwenzer ón Ollscoil Oscailte i Milton Keynes, an RA, Ashley Stroupe ó NASA/JPL i Pasadena, CA, Dawn Sumner ó Ollscoil California Davis i Davis, CA, agus Vivian Sun ó NASA/JPL i Pasadena, CA, cuireann siad go léir a gcuid saineolais ar gheolaíocht phláinéadach le staidéar ar Mhars.

Tá ról ríthábhachtach ag Scott VanBommel, Eolaí Pláinéadach in Ollscoil Washington i St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, Eolaí Tionscadail MSL ag NASA/JPL i Pasadena, CA, agus an geocheimiceoir Roger Wiens ó LANL in Los Alamos, NM, in anailísiú sonraí agus na torthaí ó mhisin Mhars a léirmhíniú.

Sharon Wilson, Geolaí Pláinéadach ag an Lárionad um Staidéir Dhomhanda & Phláinéadlann, Músaem Náisiúnta Aeir & Spáis Smithsonian i Washington, DC, Alivia Eng, Mac Léinn Iarchéime ag Georgia Tech in Atlanta, GA, agus Remington Free, Innealtóir Córais Oibríochtaí ag NASA /JPL i Pasadena, CA, cuireann siad go léir le hiarrachtaí taiscéalaíochta Mars.

Ar deireadh, Emma Harris, Mac Léinn Iarchéime ag Músaem Stair an Dúlra i Londain, an RA, Conor Hayes, Mac Léinn Iarchéime in Ollscoil York i Toronto, ON, Ceanada, Abigail Knight, Mac Léinn Iarchéime ag Ollscoil Washington i St. Louis, MO, agus Deborah Padgett, Ceannaire Tasc OPGS ag NASA/JPL i Pasadena, CA, a gcuid saineolais ar ghnéithe éagsúla de thaiscéalaíocht Mhars.

Tagann na heolaithe agus na hinnealtóirí seo le chéile chun ár dtuiscint ar Mhars a chur chun cinn, ag fiosrú a gheolaíocht, aeráid, atmaisféar, agus poitéinseal don saol san am a chuaigh thart nó san am i láthair. Trína gcomhoibriú agus a dtiomantas, leanann siad orthu ag scaoileadh rúin an Phláinéad Dheirg.

Foinsí:

– Elena Amador-Fraincis, Comhordaitheoir Oibríochtaí Eolaíochta; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, Geolaí Pláinéadach; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, Geolaí Pláinéadach; An Lárionad um Staidéir Dhomhanda agus Phláinéadlann, Músaem Náisiúnta Aer agus Spáis Smithsonian; Washington, DC

– Michael Battalio, Climatologist Pláinéadlann; Ollscoil Yale; Haven Nua, CT

– Keri Bean, Leascheannaire Foirne Pleanálaí Rover; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, Geolaí Pláinéadach; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Geolaí Pláinéadach; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, Eolaí Atmaisféir; Ollscoil Eabhrac; Toronto, Ontario, Ceanada

– Sean Czarnecki, Geolaí Pláinéadach; Ollscoil Stáit Arizona; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, Geolaí Pláinéadach; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, Geolaí Pláinéadach; Ollscoil Arizona Thuaisceart; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Geolaí Pláinéadach; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, Eolaí Atmaisféir; NASA/GSFC; Crios Glas, MD

– Samantha Gwizd, Geolaí Pláinéadach; Ollscoil Tennessee; Cnoc an Bhile, TN

– Ken Herkenhoff, Geolaí Pláinéadach; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Pleanálaí Rover; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, Eolaí Atmaisféir; Ollscoil Eabhrac; Toronto, Ontario, Ceanada

– Rachel Kronyak, Geolaí Pláinéadach; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, Geolaí Pláinéadach; Creat; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, Speisialtóir Oibríochtaí Misean, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

– Claire Newman, Eolaí Atmaisféir, Taighde Aeolis; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Geolaí Pláinéadach; Ollscoil New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Ceanada

– Melissa Rice, Geolaí Pláinéadach; Ollscoil Washington Thiar; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Geolaí Pláinéadach; Ollscoil Arizona Thuaisceart; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Geolaí Pláinéadach; An Ollscoil Oscailte; Milton Keynes, an Ríocht Aontaithe

– Ashley Stroupe, Innealtóir Oibríochtaí Misean; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, Geolaí Pláinéadach; Ollscoil California Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, Geolaí Pláinéadach; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, Geolaí Pláinéadach; Ollscoil New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Ceanada

– Scott VanBommel, Eolaí Pláinéadach; Ollscoil Washington; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, Eolaí Tionscadail MSL; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, Geochemist; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, Geolaí Pláinéadach; An Lárionad um Staidéir Dhomhanda agus Phláinéadlann, Músaem Náisiúnta Aer agus Spáis Smithsonian; Washington, DC

– Alivia Eng, Mac Léinn Iarchéime; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Innealtóir Córas Oibríochtaí Remington Free; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Mac Léinn Iarchéime; Músaem Stair an Dúlra; Londain, An Ríocht Aontaithe

– Conor Hayes, Mac Léinn Iarchéime; Ollscoil Eabhrac; Toronto, ON, Ceanada

– Abigail Knight, Mac Léinn Iarchéime; Ollscoil Washington; St. Louis, MO

– Deborah Padgett, Ceannaire Tasc OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, Geolaí Pláinéadach; Coláiste Impiriúil; Londain, An Ríocht Aontaithe

