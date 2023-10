Féinfhiúntas agus Cumasú na mBan Le Béim ag Ócáid na nGradam

Ní mór do mhná a bhféinfhiúchas a aithint agus riochtú sochaíoch a theorannú a bhfás a shárú, de réir Nigar Shaji, stiúrthóir tionscadail misean gréine Aditya L1 ag an Eagraíocht Taighde Spáis Indiach (ISRO). Ag labhairt dó ag an ócáid ​​'Gradaim Barr Feabhais agus Fiontraíochta na mBan agus Comhroinnt Eolais' i Tiruchi, mhol Shaji na mná atá bainte amach agus leag sé béim ar an tábhacht a bhaineann le mná a chumhachtú féin.

Bhí an t-imeacht, a d’eagraigh Coláiste Innealtóireachta Réigiúnach Tiruchirappalli – Páirc na bhFiontraithe Eolaíochta agus Teicneolaíochta (TREC-STEP), mar chuid de thionscadal chun tacú le heagraíochtaí na sochaí sibhialta le haghaidh fiontair aeráide, arna mhaoiniú ag an Líonra um Nuálaíocht agus um Chumasú Inscne arna thacú ag an Aontas Eorpach. Fiontraíocht (GENIE).

Phléigh Shaji dul chun cinn mhisean Aditya L1, atá le tosú ar fhithis i dtreo phointe Lagrange L1 i mí Eanáir 2024. Is suíomhanna sa spás iad pointí Lagrange ina bhfanann rudaí cobhsaí. Chuir óráid Shaji béim ar an ngá atá le mná a bheith oilte, neamhspleách ó thaobh airgeadais de, agus a gcuid leanaí a ardú chun meas a bheith acu ar gach duine beag beann ar inscne.

Leag sí béim freisin ar a thábhachtaí atá sé teicneolaíocht atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a ghlacadh agus an méid a chuireann fiontraithe i bhfiontair aeráide le caomhnú an chomhshaoil. Dúirt Shaji, cé go mbeidh dúshláin ann, go mbeidh deiseanna athraithe ann freisin.

Ag cur béime ar an iarracht foirne taobh thiar de rath ISRO, chuir Shaji in iúl tiomantas na heagraíochta do chumhachtú agus feabhas a chur ar shaol daoine aonair. Cuireadh críoch leis an imeacht le bronnadh na ngradam ar 30 bean gnó ó Tamil Nadu ar fad, ag aithint a gcuid éachtaí.

Chomh maith leis an searmanas bronnta, reáchtáladh cúrsa treoshuímh ar mhargaíocht dhigiteach do mhná-fhiontraithe mar chuid den chlár.

Tríd is tríd, bhí an ócáid ​​​​ina ardán chun éachtaí na mban a cheiliúradh agus ag an am céanna iad a spreagadh agus a spreagadh chun glacadh lena bhféinfhiúntas agus iarracht a dhéanamh fás pearsanta agus gairmiúil a bhaint amach.

Foinsí:

- N / A