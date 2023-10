Léiríonn turgnamh ar athrú aeráide ón saol fíor freagairt ithreach iontasach

Tá staidéar le déanaí a rinne an Lárionad um Micribhitheolaíocht agus Eolaíocht Chórais Chomhshaoil ​​(CeMESS) ag Ollscoil Vín tar éis solas a thabhairt ar athléimneacht miocrorgánaigh ithreach áirithe le linn coinníollacha triomach. Cé go n-éiríonn go leor baictéir neamhghníomhach le linn tréimhsí tirime, leanann sainghrúpaí agus fiú go n-éiríonn leo. Soláthraíonn an taighde ceannródaíoch seo léargais ar ghníomhaíocht bhaictéarach le linn tréimhsí triomach agus tá impleachtaí aige don talmhaíocht agus dár dtuiscint ar thionchair an athraithe aeráide.

Tá ról ríthábhachtach ag miocrorgánaigh ithreach in éiceachórais, ag cur le torthúlacht na hithreach, ag cabhrú le plandaí in ionsú cothaitheach, agus ag dul i bhfeidhm ar ruthairí athraithe aeráide. Mar sin féin, bhí sé dúshlánach go dtí seo gníomhaíocht na miocrorgánach in ithreacha tirime a thomhas agus na speicis atá fós gníomhach a shainaithint. Tá modh nua forbartha ag eolaithe Ollscoil Vín a úsáideann gal uisce atá marcáilte go iseatópach chun gníomhaíocht bhaictéarach a thomhas le linn tréimhsí triomach.

Bhain an staidéar úsáid as samplaí ithreach ón turgnamh athrú aeráide “ClimGrass” i Styria. Ghor na heolaithe na samplaí le gal uisce marcáilte iseatópach, rud a ligeann dóibh fás baictéarach a thomhas gan uisce leachtach a chur leis an ithir. Fuarthas amach sa taighde, cé gur tháinig an chuid is mó de na baictéir neamhghníomhach de réir mar a mhéadaigh triomacht, d'fhan grúpaí miocróbacha áirithe gníomhach. Ina theannta sin, bhí tionchar ag fás baictéarach le linn triomach ag nochtadh do dhálaí aeráide reatha nó sa todhchaí, amhail teochtaí níos airde agus tiúchain ardaithe CO2.

Sa turgnamh “ClimGrass” i Styria samhlaítear cásanna aeráide amach anseo, le téitheoirí infridhearg ag ardú teochta agus córais miniFACE ag coigeartú tiúchain CO2. Déanann scáthláin báistí aithris ar imeachtaí triomach trom an tsamhraidh. Faoi na coinníollacha ionsamhlaithe seo, bhí speicis baictéar a bhí níos fulangaí ar thriomach in ann bunú agus fanacht gníomhach in ainneoin an triomach. Go háirithe, d'éirigh speiceas baictéar ón ghéineas Streptomyces, a bhfuil cáil air mar gheall ar a fhriotaíocht triomach, níos forleithne in ithreacha tirime, arb ionann é agus cuid shuntasach de ghníomhaíocht iomlán na mbaictéar.

Tá na torthaí seo ríthábhachtach chun athléimneacht agus inoiriúnaitheacht mhiocrorgánaigh ithreach a thuiscint i bhfianaise triomach méadaitheach de bharr athrú aeráide. Tá miocrorgánaigh ithreach bunúsach maidir le torthúlacht na hithreach, fás plandaí, agus leithlisiú carbóin. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach a n-iompraíocht a thuiscint d’earnálacha sláinte an éiceachórais agus talmhaíochta.

Agus an domhan ag dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le hathrú aeráide, slándáil bia, agus cothromaíocht éiceachórais, soláthraíonn taighde mar seo léargais luachmhara chun straitéisí a fhorbairt chun sláinte ár bplainéad agus folláine a áitritheoirí a chosaint.

Foinse: Ollscoil Vín via EurekAlert!