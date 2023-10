Déanann Eolaithe Gréine Dul Chun Cinn maidir le hAtmaisféar Amuigh Mistéireach na Gréine a Thuiscint

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe gréine chun an rúndiamhair fadbhunaithe a réiteach maidir le cén fáth a bhfuil atmaisféar seachtrach na gréine, ar a dtugtar an corónach, i bhfad níos teo ná na sraitheanna faoina bhun. Ag baint úsáide as Teileascóp Gréine Daniel K. Inouye (DKIST) i Haváí, chonaic foireann idirnáisiúnta eolaithe réimse maighnéadach na gréine go mion gan fasach. D'aimsigh siad patrúin casta fuinnimh cosúil le nathair sa réimse maighnéadach in atmaisféar íochtair na gréine, an crómasféar, a d'fhéadfadh a bheith ag tiomáint fuinnimh chuig na sraitheanna seachtracha d'atmaisféar na gréine.

Tugann an taighde seo eolaithe céim níos gaire do thuiscint na gréine, ár réalta a thugann beatha. Tá teocht an-ard an choróin, a shroich os cionn 1.8 milliún céim Fahrenheit, tar éis mearbhall a chur ar thaighdeoirí le blianta fada anuas. De réir samhlacha réaltacha, ba cheart go n-ardódh an teocht ag bogadh i dtreo croí réalta, áit a dtarlaíonn comhleá núicléach. Mar sin féin, tá teocht an choróin ag teacht salach ar an ionchas seo, rud a thugann le tuiscint go bhfuil meicníocht anaithnid ann a théamh an t-atmaisféar lasmuigh.

D’fhéadfadh feiniméin mhaighnéadacha cosúil le nathair a bhreathnaigh an fhoireann taighde an rúndiamhair seo a mhíniú. Tá sé ríthábhachtach céimseata an réimse mhaighnéadaigh a thuiscint chun na feiniméin fuinniúla a thiomáineann an dinimic plasma san atmaisféar gréine a thuiscint. Cuireann na feiniméin seo le téamh plasma na gréine chuig teocht na milliún céim ar deireadh.

Dhírigh iarrachtaí roimhe seo chun an fhadhb teasa corónach a réiteach ar réigiúin ghníomhacha na gréine, mar shampla spotaí gréine. Mar sin féin, rinne an staidéar le déanaí imscrúdú ar réigiúin níos ciúine de dhromchla na gréine atá clúdaithe ag cealla comhiompair ar a dtugtar gráinníní. Léiríonn na réigiúin seo réimsí maighnéadacha níos laige ach níos dinimiciúla. Bhreathnaigh an fhoireann ar phatrún bunréimsí maighnéadach níos casta, le héagsúlachtaí serpentine ina threoshuíomh.

Tugann castacht na n-athruithe réimse maighnéadacha mionscála seo le tuiscint go scaoiltear fuinneamh trí phróiseas ar a dtugtar athcheangal maighnéadach, a tharlaíonn nuair a idirghníomhaíonn réimsí maighnéadacha codarsnachta agus a scaoileann fuinneamh a chuireann le téamh an atmaisféir. Bhain na taighdeoirí úsáid as an teileascóp gréine optúil is cumhachtaí ar domhan chun na treoshuímh réimse maighnéadach casta seo a nochtadh, rud a thug níos gaire dúinn an buncheist shuntasach taighde gréine seo a thuiscint.

Foilsíodh torthaí an staidéir seo in The Astrophysical Journal Letters.

Foinsí:

– Ollscoil Sheffield

– Na Litreacha Réaltfhisiceacha