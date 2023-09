Tachta Nathair ar Iasc Ionracha: Impleachtaí do Thaighde ar Nathair a Itheann Iasc agus ar Speicis Ionracha

Tháinig herpetologist sa Fhrainc le déanaí ar eachtra shuntasach ina ndearna nathair iarracht iasc ar mhéid a ceann féin a ithe. Chonacthas Nicolas Fuento, herpetologist ag an Léig neamhbhrabúis um Chosaint Éan sa Fhrainc, nathair vípíneach ag streachailt le speiceas éisc ionrach a ithe ag Lac de Carcès in oirdheisceart na Fraince. Spreag an teagmháil seo gairm le haghaidh tuilleadh taighde ar an ngaol idir nathracha a itheann iasc agus speicis ionracha.

Shíl Fuento i dtús báire nach raibh sa nathair ach iarracht an t-iasc a ithe, ach thuig sé go luath go raibh an nathair ag tachtadh ar an iasc a bhí ina éasafagas. Chun an nathair a shábháil, bhrúigh Fuento an t-iasc go réidh ar ais isteach i mbéal na nathair chun a spíne a scaoileadh. Nuair a baineadh an t-iasc go rathúil, bhí an chuma ar an nathair gan díobháil agus slithered ar shiúl.

Ba é an speiceas éisc a aithníodh ná ruffe, iasc fionnuisce beag dúchasach i gcodanna den Eoraip agus den Áise. Mar sin féin, tugadh isteach ruffes go réigiúin éagsúla, lena n-áirítear an Fhrainc, áit a meastar gur speiceas ionrach iad. Déanann a gcuid eití droma diana agus spíonacha deacair do chreachadóirí iad a ithe.

Cothaíonn nathracha Viperine iasc go príomha, agus i roinnt réigiún, forluíonn a raon dúchais le raon ruffes. Tá láithreacht ruffes ionracha i mbogaigh na Meánmhara, áit a bhfuil na nathracha vípeiríneach gann agus ag meath, ina bhagairt ionchasach don daonra nathracha áitiúil. Tá sé léirithe ag teagmhais roimhe seo go bhfuair nathracha a itheann iasc san Eoraip, nathracha vipeiríneacha san áireamh, bás tar éis iasc ionrach a ithe.

Cé go bhfuil tionchar na n-iasc ionrach ar na nathracha fós gan staidéar, léiríonn an cás seo an gá atá le tuilleadh taighde ar na bagairtí a d'fhéadfadh a bheith ann ó speicis ionracha. Is féidir le tuiscint a fháil ar an ngaol idir nathracha a itheann éisc agus iasc ionracha cur le hiarrachtaí caomhnaithe agus le cosaint na bpobal nathracha dúchasacha.

Foinsí:

– Nótaí Herpetology. (2021, 10 Meán Fómhair). Is gá taighde a dhéanamh le tachtadh nathair ar iasc ionrach.

– Eolaíocht Bheo. (2021, 22 Meán Fómhair). Rinne nathair iarracht iasc dá mhéid féin a ithe, agus beagnach plódaithe.