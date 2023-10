Aimsíonn Réalteolaithe an Phléascann Raidió Tapaidh is Cean i gcéin, ag tairiscint Léargas ar na Cruinne Ceilte

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag réalteolaithe tríd an bpléasc raidió is faide i gcéin (FRB) a taifeadadh riamh a bhrath. Breathnaíodh an pléascadh iargúlta seo de thonnta raidió cosmacha, ar a dtugtar FRB 20220610A, ó réaltra atá suite XNUMX billiún solasbhliain ar shiúl ón Domhan. Tá an pléasctha, a mhair níos lú ná milleasoicind, ar cheann de na cinn is cumhachtaí a breathnaíodh riamh.

Bhí ról ríthábhachtach ag Teileascóp An-mhór Réadlann an Deiscirt Eorpach (VLT) i aimsiú réaltra foinse an FRB. Trí leas a bhaint as an VLT, bhí réalteolaithe in ann a chinneadh go bhfuil an réaltra seo níos sine agus níos faide ar shiúl ná aon fhoinse FRB eile ar a dtugtar. Creidtear freisin gur cuid de ghrúpa beag réaltraí cumasc é.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag an bhfionnachtain seo chun comhdhéanamh na cruinne a thuiscint. Tá torthaí contrártha ag baint le modhanna reatha chun mais na cruinne a thomhas agus thug siad dúshlán múnla caighdeánach na cosmeolaíochta. Trí úsáid a bhaint as FRBanna mar uirlis, tá súil ag réalteolaithe léargas a fháil ar an ábhar “ar iarraidh” atá idir réaltraí.

Tá an cumas uathúil ag pléasctha raidió tapa ábhar ianaithe a bhrath, fiú sa spás a mheastar a bheith beagnach folamh. Ligeann sé seo do réalteolaithe an méid ábhair atá i láthair idir réaltraí a thomhas. Deimhníonn fionnachtain FRB 20220610A go bhfuil an “gaol Macquart,” a deir, dá fhad a bheidh pléasctha raidió tapa, is ea is mó gás idirleata a nochtann sé idir réaltraí.

Cé nach fios fós cén chúis bheacht le pléascanna raidió tapa, deimhníonn an toradh seo le déanaí gur imeachtaí coitianta iad sa chosmos. Creideann réalteolaithe go gcuideoidh staidéar a dhéanamh ar na pléascanna seo ní hamháin le hábhar a bhrath idir réaltraí ach cuideoidh sé freisin le tuiscint níos fearr a fháil ar struchtúr na cruinne.

Cé go léiríonn an fionnachtain seo na teorainneacha atá ann faoi láthair ar chumais teileascóip, cuireann dul chun cinn amach anseo féidearthachtaí níos mó fós ar fáil. Tá an Réadlann Eagar Ciliméadar Cearnógach ag tógáil dhá theileascóp raidió san Afraic Theas agus san Astráil faoi láthair a bheidh in ann na mílte FRB a bhrath, lena n-áirítear iad siúd atá i bhfad níos faide i gcéin. Ina theannta sin, cuirfidh an Teileascóp Fíor Mór atá le tógáil sa tSile ar chumas réalteolaithe staidéar a dhéanamh ar réaltraí foinse pléasctha níos faide ar shiúl.

Osclaíonn an fionnachtain shuntasach seo bealaí nua chun taighde agus fiosrú a dhéanamh ar rúndiamhra ceilte na cruinne. Trí leas a bhaint as cumhacht na bpléascann raidió gasta, bíonn réalteolaithe réidh le teorainneacha ár dtuiscint a bhrú agus le solas a chur ar rúin an chosmas.

Foinsí:

– Faireachlann Eorpach an Deiscirt (ESO)

– Teileascóp An-mhór (VLT)

– Eagraíocht Taighde Eolaíoch agus Thionsclaíoch an Chomhlathais (CSIRO)