Nochtann Stair Éabhlóideach Fás Mall sna Crogaill

Tá staidéar le déanaí a foilsíodh in Current Biology dar teideal “Bunús an fháis mhall ar shliocht an ghais crogaill” tar éis léargas a thabhairt ar an bhfáth a bhfásann crogaill, lena n-áirítear crogaill agus ailigéadair, go mall i gcomparáid lena ngaolta is gaire, éin. Rinne an fhoireann taighde imscrúdú ar struchtúr inmheánach cnámha iontaise ó shinsear crogall 200 milliún bliain d'aois, ar a dtugtar crocodylomorphs, agus fuair siad amach gur fhás siad go mall, cosúil le crogaill nua-aimseartha.

Bhí ionadh ar na taighdeoirí a fháil amach go raibh fíocháin chnámh na crocodylomorphs ársa seo comhdhéanta de chineál ar a dtugtar cnámh comhthreomhar-snáithín, rud a léiríonn ráta fáis idir a sinsear ag fás go tapa agus crogaill an lae inniu ag fás níos moille. Tugann an toradh seo dúshlán don chreideamh coiteann go bhfuil baint ag fás mall i crogaill bheo lena stíleanna maireachtála suaite, leathuisceacha. Ainmhithe gníomhacha agus iomlána talún ab ea na crocodylomorphs luatha seo, ní na creachadóirí sprawling luíochán atá ann inniu.

Bhain an staidéar freisin le scrúdú a dhéanamh ar iontaisí ó shinsear crogall ollmhór nua-aimsithe a mhair 210 milliún bliain ó shin san Afraic Theas. Rinne na taighdeoirí anailís ar na cnámha faoi mhicreascóp ard-chumhachta chun an aois ag an mbás, an ráta fáis bliantúil, agus tréithe fíocháin chnámh a chinneadh. Agus an t-eiseamal nua á chur i gcomparáid le speicis aitheanta eile, d'aithin siad é mar sinsear crogall an-luath, b'fhéidir an ceann is luaithe den ghrúpa a chuimsíonn crogaill nua-aimseartha.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur fhás an speiceas ollmhór níos moille ná reiptílí móra eile dá chuid ama, cosúil le dineasáir. Lean an straitéis fáis mhall seo agus luasmhoillíodh tuilleadh i speicis crogailliomorfa a tháinig chun cinn le déanaí. Tháinig fás mall chun bheith ina shaintréith ag gach crogallóg a bhí ar eolas ag ísligh óna sinsear ársa, rud a ligeann dóibh maireachtáil in imeacht ollmhór díothaithe ag deireadh na Tréimhse Triassic.

Ar an láimh eile, creidtear gur tháinig na dineasáir slán ón oll-éag trí fhás go tapa. Ba é an toradh a bhí ar an imeacht seo ná dineasáir a bhí ag fás go tapa agus crógadileomorphs a d'fhás go mall sa ré seo a leanas, rud a leag bunsraith ar deireadh leis na difríochtaí fáis a breathnaíodh ina sliocht, éin agus crogaill nua-aimseartha.

Léiríonn torthaí an staidéir gur bunaíodh an difríocht i rátaí fáis idir éin agus crogaill go luath i stair éabhlóideach an ghrúpa, in ainneoin gur ainmhí atá ag fás go tapa é a sinsear coitianta. Cuireann an taighde seo lenár dtuiscint ar na fachtóirí casta a mbíonn tionchar acu ar phatrúin fáis agus ar oiriúnuithe éabhlóideacha i speicis éagsúla.

Foinsí:

– “Bunús an fháis mhall ar shliocht an ghais crogaill” – Bitheolaíocht Reatha

– An tOllamh Jennifer Botha, Ollscoil Witwatersrand

– An tOllamh Jonah Choiniere, Ollscoil Witwatersrand

– Bailey Weiss, Ollscoil Witwatersrand

– Paul Barrett, Ollamh Fiúntais le Palaeontology ag Músaem Stair an Dúlra, Londain