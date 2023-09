Faigh amach an Spéir na Oíche ag Sleeping Bear Dunnes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ag tabhairt deis do chuairteoirí taithí a fháil ar áilleacht spéir na hoíche le dhá pháirtí réalta atá le teacht. Ag obair i gcomhar leis an Grand Traverse Astronomical Society, beidh an pháirc ina hóstach ar imeachtaí ar 15 Meán Fómhair agus 21 Deireadh Fómhair ó 5 pm go 11 pm ag limistéar Dunne Climb.

Tugann na páirtithe réalta ag Sleeping Bear Dunes National Lakeshore deis do chuairteoirí breathnú ar spéartha dorcha iontacha na páirce. Ligeann easpa truaillithe solais radharcanna soiléire a fháil ar rudaí domhainspáis trí theileascóip a chuirtear ar fáil. Ag brath ar an dáta agus na coinníollacha, d'fhéadfadh go mbeadh an lucht freastail in ann réaltaí, pláinéid, meteors, agus fiú Bealach na Bó Finne a fheiceáil.

Chomh maith le stargazing, cuireann na himeachtaí gníomhaíochtaí eile ar fáil do chuairteoirí chun taitneamh a bhaint as. Roimh luí na gréine, beidh féachana gréine agus gníomhaíochtaí leanaí ar fáil. Nuair a éiríonn sé dorcha, beidh stáisiúin teileascóp buail isteach agus stáisiúin faisnéise ann chun go bhféadfaidh lucht freastail iad a iniúchadh. Chun an leas is fearr a bhaint as an gcóisir réalta, moltar do chuairteoirí gléasadh go cuí don aimsir agus rudaí cosúil le lóicphointí a thabhairt leo (b'fhearr le scagaire dearg chun fís oíche a chaomhnú), déshúiligh, spraeála fabht, cathaoireacha trá agus pluideanna.

Tá cead isteach chuig na páirtithe réalta saor in aisce, ach tá pas cuairteora ag teastáil chun dul isteach sa pháirc. Tá tuilleadh eolais faoi gach imeacht, lena n-áirítear sonraí páirceála agus cealuithe a bhaineann leis an aimsir, le fáil ar fhéilire ar líne Sleeping Bear Dunes.

Leis an gcaillteanas méadaithe ar spéartha dorcha de bharr truaillithe solais, tá imeachtaí mar seo tábhachtach chun iontais spéir na hoíche a chaomhnú agus a thuiscint. Tá an Grand Traverse Astronomical Society tiomanta do fheasacht agus tuiscint an phobail ar réalteolaíocht a chur chun cinn, agus trína gcomhpháirtíocht le Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, tá siad in ann a bpaisean do na réaltaí a roinnt le lucht féachana níos leithne.

Foinsí:

– Dumhcha Béar Codlata Náisiúnta Cois Locha

– Cumann Réalteolaíoch Grand Traverse