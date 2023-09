Táirgeann Léasair X-gha Uasghrádaithe SLAC Na Céad X-ghathanna, ag Tionscnamh Ré Nua sa Taighde

D'éirigh le léasair saor-ghathanna X-ghathach Foinse Solais Linac (LCLS) (XFEL) ag Saotharlann Luasaire Náisiúnta SLAC na Roinne Fuinnimh a chéad X-ghathanna a ghiniúint tar éis uasghrádú mór a dhéanamh. Soláthraíonn an t-uasghrádú seo, ar a dtugtar LCLS-II, cumais nach bhfacthas riamh cheana a dhéanfaidh réabhlóidiú ar thaighde eolaíoch trí úsáid a bhaint as X-ghathanna.

Tá fonn ar eolaithe ar fud an domhain leas a bhaint as an léasair X-gha uasghrádaithe chun a gcláir thaighde a chur chun cinn. Cuirfidh cumais fheabhsaithe LCLS-II ar chumas na n-eolaithe staidéar a dhéanamh ar ábhair chandamach le taifeach nach bhfacthas riamh roimhe, as a dtiocfaidh dul chun cinn sa ríomhaireacht agus sa chumarsáid. Cumasóidh sé freisin staidéar a dhéanamh ar theagmhais cheimiceacha loingis chun tionscail inbhuanaithe agus teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain a fhorbairt. Ina theannta sin, beidh taighdeoirí in ann imscrúdú a dhéanamh ar fheidhmeanna móilíní bitheolaíocha chun cógaisíocht nua a fhorbairt agus feiniméin eolaíocha a iniúchadh ar na scálaí ama is tapúla.

Tá an éacht seo ina bhuaic ar os cionn deich mbliana oibre agus ar thionscadal uasghrádaithe ilbhliantúil $1.1 billiún a raibh na mílte eolaithe, innealtóirí agus teicneoirí páirteach ann. Is cloch mhíle shuntasach é giniúint rathúil X-ghathanna i dtiomantas SLAC d'eolaíocht X-ghathaithe a chur chun cinn.

Is uirlisí cumhachtacha iad XFELs a tháirgeann bíoga ultra-geal, ultra-ghearr de sholas X-gha, a ligeann d’eolaithe iompar móilíneach, adamhach agus leictreoin a bhreathnú le mionsonraí gan fasach. Bhí ról lárnach ag XFELanna i bhforbairtí eolaíocha, lena n-áirítear an chéad “scannán móilíneach” a ghabháil agus staidéar a dhéanamh ar ionsú solas na gréine ag plandaí agus algaí.

Tógann LCLS-II eolaíocht X-gha go leibhéal iomlán nua, ag táirgeadh suas le milliún bíoga X-gha in aghaidh an tsoicind, méadú suntasach i gcomparáid lena réamhtheachtaí. Beidh gile ar an meán ag an léasair X-gha uasghrádaithe freisin 10,000 uair níos gile ná a réamhtheachtaí, ag socrú taifead domhanda nua do na foinsí solais X-gha is cumhachtaí.

Tá rathúlacht LCLS-II mar thoradh ar iarracht chomhoibríoch a raibh baint ag institiúidí iolracha léi, lena n-áirítear cúig shaotharlann náisiúnta de chuid na SA agus ollscoil. Forbraíodh an luasaire sársheoltóra réabhlóideach, atá ina phríomhchuid de LCLS-II, trí chomhpháirtíochtaí le Fermilab agus le Áis Náisiúnta Luasaire Thomas Jefferson.

Le cumais fheabhsaithe LCLS-II, beidh deiseanna nua ag eolaithe eolas a chur chun cinn thar raon leathan disciplíní, ag cur le fuinneamh glan, le taighde eolaíochta bunúsach, agus le tionscnaimh slándála náisiúnta.

Foinse: Saotharlann Luasaire Náisiúnta SLAC