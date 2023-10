Cad a Tharlaíonn don Dúlra le linn Éiclipse Gréine?

Le linn eclipse gréine, téann an dúlra faoi roinnt athruithe eerie. Is féidir ainmhithe, a bhíonn ag brath ar thimthriall éadrom-dorcha na gréine agus na gealaí, a chaitheamh in aimhréidh. Téann ainmhithe atá gníomhach i rith an lae ar ais chuig a gcuid scáthláin, agus téann ainmhithe oícheacha i mbun gnímh, ag ceapadh go bhfuil an iomarca codladh orthu. Briseann damháin alla a gcuid gréasáin, gan iad a atógáil ach amháin nuair a bhíonn an eclipse caite. Sa tSiombáib, fágann dobhareach a n-aibhneacha agus téann siad i dtreo a n-ionad cothaithe oíche ar thalamh tirim. Lorgaíonn iasc agus éin atá gníomhach i rith an lae a n-áiteanna scíthe oíche.

D’fhéadfadh go n-imríonn tionchar gréine eclipse ar dhaoine freisin. Tuairiscíonn roinnt daoine go mbraitheann siad tuirseach nó táimhe, rud a chuirtear i leith an athraithe tobann ar an solas nádúrtha. Aistríonn an t-atmaisféar freisin le linn eclipse gréine, as a dtagann athruithe ar ghaotha, ar theocht, ar chlúdach scamall agus ar thaise. Is féidir leis an titim teochta le linn eclipse a chur faoi deara go mothaíonn an t-aer níos tais. Ina theannta sin, is féidir tonnta raidió a scrofa le linn eclipse gréine mar gheall ar athruithe san ian-sféar, rud a chuireann isteach ar chumarsáid fad-achair.

Tá na scáthanna le linn eclipse gréine dappled le corráin bídeacha, geal, ag cruthú éifeacht eerie. Féadfaidh eclipse gréine dul i bhfeidhm ar mhiocrorgánaigh fiú. Fuair ​​​​staidéar a rinneadh san India amach go raibh baictéir ar miasa petri saotharlainne níos lú agus go raibh siad múnlaithe go difriúil in aice le buaic an eclipse. Ní dhearnadh na torthaí seo a mhacasamhlú áfach.

Tríd is tríd, cruthaíonn eclipse gréine feiniméin shuimiúla sa nádúr, a chuireann isteach ar ainmhithe, teocht, tonnta raidió, scáthanna, agus fiú miocrorgánaigh. Is radharc uathúil é a thugann léargas dúinn ar na hidirghníomhaíochtaí iontacha idir imeachtaí neamhaí agus an domhan nádúrtha.

