Iniúchadh a dhéanamh ar an bhfeiniméan Iontach a bhaineann le Solas Scaipthe ag Adamh Aonair

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag taighdeoirí i Roinn na Fisice, Ollscoil Humboldt i mBeirlín, faoi scaipeadh an tsolais ag adamh amháin. Faoi stiúir Jürgen Volz agus Arno Rauschenbeutel, tá a gcuid torthaí foilsithe ag an bhfoireann san iris iomráiteach Nature Photonics. Ní hamháin go dtugann an léargas nua seo solas ar iompar an tsolais ag an leibhéal micreascópach ach tá poitéinseal ann freisin le haghaidh dul chun cinn sa chumarsáid chandamach.

De réir hipitéis Max Planck ó 1900, malartaíonn solas fuinneamh le hábhar in aonaid scoite ar a dtugtar quanta. Mhol Albert Einstein níos déanaí gurbh iad na quanta, nó na fótóin seo, buncháithníní an tsolais. Sa lá atá inniu ann, tá fóta-óid in ann fótón amháin a bhrath, toisc go ndéanann siad an braite a thiontú ina bíoga srutha gearra.

Nuair a bhíonn adamh amháin ar bís le fluaraiseacht le léas léasair, iompraíonn an solas fluaraiseacha a thagann as ar bhealach difriúil ná an solas léasair a spreag é. Cé go dtarlaíonn fótóin ag an am céanna i solas léasair, ní scaipeann adamh amháin ach fótón amháin ag an am. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach, áfach, nuair a bhuaileann dhá fhótón léasair aon adamh amháin ag an am céanna, go n-ionsúnn an t-adamh fótón amháin ach go ligeann sé don dara ceann pas a fháil. Astaítear an fótón ionsúite ansin i dtreo randamach sular féidir leis an adamh fótón eile a ionsú.

Tháinig an fionnachtain iontasach nuair a bhain an fhoireann taighde comhpháirt dath ar leith as an solas fluaraiseacha ag baint úsáide as scagaire. Thug siad faoi deara gur chlaochlú sruth na bhfótón aonair ina bpéirí fótón a braitheadh ​​ag an am céanna. Tugann an éifeacht seo gan choinne dúshlán ár n-aireachtáil ó lá go lá agus cuireann sé in aghaidh ár gcreidimh roimhe seo faoi chumais scaipthe adaimh aonair.

Chomh maith lena nádúr suimiúil, tá impleachtaí praiticiúla ag an bhfeiniméan seo do theicneolaíochtaí chandamach. Tá na péirí fótón a ghintear tríd an bpróiseas seo fite fuaite go meicniúil chandamach, rud a chumasaíonn feiniméin ar nós teleportation na stáit chandamach. Creideann na taighdeoirí go sáraíonn úsáid na n-adamh aonair mar fhoinsí do phéirí fótóin fholuithe na foinsí atá ann cheana i dtéarmaí gile agus comhoiriúnacht le hathsheoltóirí candamach agus geataí candamach a úsáidtear i gcaidrimh chandamach cumarsáide.

Osclaíonn an cumas iompar an tsolais ag an leibhéal adamhach a láimhseáil agus a thuiscint féidearthachtaí nua i réimse na cumarsáide chandamach agus próiseála faisnéise. Is meabhrúchán é an taighde seo nach mbíonn ár n-intleachta laethúla ag teacht i gcónaí le hoibriú casta an domhain mhicreascópach.

Cén tábhacht a bhaineann leis an taighde a rinne Roinn na Fisice in Ollscoil Humboldt?

Soláthraíonn an taighde léargais nua ar iompar scaipthe an tsolais ag adamh amháin agus ar na feidhmeanna a d’fhéadfadh a bheith aige sa chumarsáid chandamach.

Cad a fuair na taighdeoirí amach?

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach, nuair a bhaintear comhpháirt dath ar leith as an solas fluaraiseacha a astaíonn aon adamh amháin, go n-aistrítear sruth na bhfótón aonair ina bpéirí fótóin a aimsítear go comhuaineach.

Cén tionchar a bhíonn ag an bhfionnachtain seo ar chumarsáid chandamach?

Tá feidhmeanna praiticiúla i gcumarsáid chandamach ag na péirí fótóin fholuaite a ghintear tríd an bpróiseas seo, amhail teilea-iompar stáit chandamach agus comhoiriúnacht le hathsheoltóirí chandamach agus geataí candamach.

Cad is gabháil meicniúil chandamach ann?

Tagraíonn gabháil mheicniúil chandamach d'fheiniméan ina ndéantar dhá cháithnín a nascadh sa chaoi is go mbíonn staid cháithnín amháin ag brath ar staid an chinn eile, beag beann ar an achar fisiceach eatarthu.

Conas is féidir leis an taighde seo cur le dul chun cinn i dteicneolaíochtaí chandamach?

Trí iompar scaipthe na n-adamh aonair a thuiscint agus a gcumas péirí fótóin ghreamaithe a ghiniúint, is féidir le taighdeoirí foinsí níos éifeachtaí agus níos gile d'fhaisnéis chandamach a fhorbairt le haghaidh feidhmeanna i gcumarsáid chandamach agus i bpróiseáil faisnéise.