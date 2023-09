Cuireann Méadú ar Dhaonra an Duine Bagairt ar Bhithéagsúlacht agus ar Éiceachórais

I leabhar faoi thodhchaí na hintleachta saorga, cuireann an tOllamh MIT Max Tegmark cás diostópach i láthair ina nglacann meaisíní spriocanna a dhéanann dochar don chine daonna mura bhfuil siad in ann tuiscint chruinn a dhéanamh ar leasanna an duine agus iad a ailíniú le leasanna an duine. Cé gur cosúil go bhfuil sé seo i bhfad ró-thógtha, bhí tionchar mór ag ár speiceas féin, trí mhéadú tapa na hintleachta daonna, ar an bpláinéad agus ar dhaoine beo eile.

Is ionann an daonnacht, a raibh tráth cinniúnach ann tráth agus gan ach cúpla míle duine fágtha, agus 36% de na mamaigh ar fad ar domhan anois. Is éard atá i 60% breise ná ainmhithe cosúil le ba, a phóraítear mar bhia don duine. Níl ach 4% ina n-ainmhithe fiáine. Mar thoradh ar ár ndul chun cinn laghdaíodh an spás d’ainmhithe eile, rud a d’fhág go bhfuil an séú ollscriosadh, an chéad speiceas amháin ba chúis leis. Níl an teagmhas díothaithe seo teoranta do speicis ar leith ach cuireann sé isteach ar chraobhacha iomlána an chrainn éabhlóidigh, le géineas ag imeacht ag ráta 35 uair níos tapúla ná mar a bhí le 65 milliún bliain anuas.

Tá sé faighte amach ag taighdeoirí go bhfuil aon trian ar a laghad de na veirteabraigh aitheanta ag dul i léig sa daonra agus go bhfuil siad teoranta d’éiceachórais níos lú. Mar shampla, bhí 10 milliún eilifint ann uair amháin ag tús an 20ú haois, ach inniu tá níos lú ná leathmhilliún ann, agus níl go leor tíortha ag óstáil na créatúir iontach seo a thuilleadh.

Ní hamháin go gcuireann cailliúint na ngéine iomlán isteach ar éiceachórais ach bíonn tionchar aige freisin ar shláinte agus ar fholláine an duine. Mar gheall ar imithe creachadóirí móra i réigiúin áirithe tá méadú ar an daonra fianna eireabaill agus lucha, atá ina hóstach ar sceartáin a tharchuireann galar Lyme. Ina theannta sin, cuireann róshaothrú acmhainní nádúrtha agus scrios na bithéagsúlachta le scaipeadh galar idir ainmhithe agus daoine, mar a fheictear le paindéim Covid-19.

Tá sé ríthábhachtach an bhithéagsúlacht a chaomhnú agus infheistíocht a dhéanamh i gcosaint foraoisí trópaiceacha, áit a bhfaightear na leibhéil is airde bithéagsúlachta, chun titim na n-éiceachóras a mhaolú. Tá gá le gníomh práinneach, in éineacht le hinfheistíocht shuntasach, chun tuilleadh scrios a chosc. Má leanaimid ar aghaidh ar ár gcosán reatha, d'fhéadfadh na hiarmhairtí a bheith i bhfad níos tubaisteach ná mar is féidir linn a shamhlú.

Foinsí: Leabhar Max Tegmark ar hintleachta saorga, staidéar a foilsíodh i PNAS, bunachar sonraí de chuid an Aontais Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra