Lochtanna Spin a Thuar i gCarbíd Sileacain: Céim i dtreo Teicneolaíochtaí Quantum a Chur Chun Cinn

Tá staidéar ríomhaireachtúil déanta ag taighdeoirí ag Scoil Innealtóireachta Mhóilíneach Pritzker Ollscoil Chicago chun cruthú lochtanna sonracha i gcomhdhúile sileacain a thuar. Soláthraíonn torthaí a gcuid staidéir, a foilsíodh in Nature Communications, céim thábhachtach chun paraiméadair déantúsaíochta a aithint le haghaidh lochtanna casadh is féidir a úsáid i dteicneolaíochtaí chandamach.

Tuiscint ar Lochtanna Spin

Is neamhíonachtaí nó adaimh a chuirtear amú i solad a iompraíonn casadh leictreonach iad lochtanna spin i leathsheoltóirí agus inslitheoirí. Is féidir an mhaoin seo a úsáid chun cubits a chruthú, an bunaonad oibríochta i dteicneolaíochtaí chandamach. Mar sin féin, níl an shintéis de lochtanna casadh optamaithe go hiomlán fós, agus níl aon straitéis shoiléir ann maidir le hinnealtóireacht na lochtanna seo go sonraíochtaí sonracha. I gcomhdhúile sileacain, ábhar a bhfuil cáil air mar gheall ar a infhaighteacht agus a acmhainneacht le haghaidh cubits casadh, tá moltaí éagsúla tugtha chun cinn ag turgnaimh dhifriúla maidir le lochtanna casadh inmhianaithe a chruthú.

Turas Ríomhaireachtúil

Chun foirmiú lochtanna casadh a thuiscint, d'úsáid an fhoireann taighde faoi stiúir Giulia Galli insamhaltaí adamhach cuimsitheacha. Dhírigh siad ar fhoirmiú de chineál áirithe fabhtanna casadh a thuar ar a dtugtar “díbhacáistí,” a chruthaítear trí adamh sileacain agus carbóin a bhaint de chomhdhúile sileacain. Léiríonn folúntais gealltanas maidir le feidhmchláir braite agus teicneolaíochtaí chandamach.

Ag Díghlasáil Quantum Sensing

Tá an poitéinseal ag braite chandamach réimsí maighnéadacha agus leictreacha a bhrath, chomh maith le casta imoibrithe ceimiceacha casta a nochtadh. Chun an poitéinseal seo a dhíghlasáil, áfach, ní mór na lochtanna casadh ceart nó cubits ceart a chruthú sna suíomhanna cearta. Chuir an fhoireann teicnící ríomhaireachta iolracha le chéile chun staidéar a dhéanamh ar ghluaiseachtaí adamh agus luchtanna le linn lochtanna a fhoirmiú ag teochtaí éagsúla.

Inrialaitheacht a Bhaint Amach

Nocht ionsamhlúcháin na foirne na coinníollacha sonracha faoinar féidir fabhtanna casadh díláithreachta a fhoirmiú go héifeachtach agus go rialaithe i gcomhdhúile sileacain. Trí mheicníocht casta foirmiú lochtanna a thuiscint, is féidir lochtanna trasnaíochta nach dteastaíonn a sheachaint a d'fhéadfadh cur isteach ar chumais braite inmhianaithe lochtanna casadh. Is féidir le turgnamhoirí na huirlisí ríomhaireachtúla a d'fhorbair an fhoireann taighde a úsáid chun lochtanna casadh éagsúla a innealtóireacht i gcomhdhúile sileacain agus i leathsheoltóirí eile.

Treoracha sa todhchaí

Tá sé beartaithe ag an bhfoireann a gcuid staidéir ríomhaireachtúla a leathnú chun coinníollacha níos réadúla a chur san áireamh, amhail dromchlaí, brú, agus lochtanna macrascópacha. Tá sé mar aidhm acu freisin tuiscint a fháil ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag dromchlaí ar fhoirmiú fabhtanna casadh. Cé go bhfuil gá le tuilleadh oibre chun a n-uirlis a ghinearálú chun raon níos leithne de phróisis fhoirmithe lochtanna agus eagair lochtanna a thuar, léiríonn staidéar cruthúnas-prionsabail na foirne go bhfuil siad in ann na coinníollacha a theastaíonn chun lochtanna casadh inmhianaithe a chruthú a chinneadh go ríomhaire. Le taighde leanúnach agus feabhsuithe algartaim, tá dul chun cinn i dteicneolaíochtaí chandamach laistigh de bhaint amach.

Foinsí:

– Cumarsáid Dúlra (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41632-9