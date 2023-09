Fondúireacht Simons ag Fógairt Faighteoirí Dámhachtainí Saoirse

Nocht Fondúireacht Simons na 13 faighteoir dá Dámhachtainí Neamhspleáchais iomráiteach, a thacaíonn le taighdeoirí agus iad ag aistriú ó oiliúint mheantóireachta go poist taighde neamhspleácha. Gheobhaidh gach comhalta suas le dhá bhliain de thacaíocht iardhochtúireachta, lena n-áirítear tuarastal bliantúil de $85,000 agus liúntas acmhainne agus forbartha gairmiúla de $10,000 in aghaidh na bliana. Ar phost dáimhe rian tionachta a fháil, gheobhaidh comhaltaí maoiniú deontais de $600,000 san iomlán thar thrí bliana.

Cuirtear na trí chlár dámhachtana neamhspleáchais ar fáil trí Chomhoibriú Simons ar an Inchinn Dhomhanda (SCGB), Comhar Simons ar Plaisteacht agus an Inchinn Aosaithe (SCPAB), agus Tionscnamh Taighde Uathachais Fhondúireacht Simons (SFARI). Tá sé mar aidhm ag na cláir seo comhaltaí a spreagadh san aistriú i dtreo neamhspleáchas taighde.

Soláthraíonn na Dámhachtainí Trasdul go Neamhspleáchas (TTI), a thairgtear tríd an SCGB agus an SCPAB, tacaíocht do thaighdeoirí néareolaíochta. Díríonn dámhachtainí SCGB TTI ar chiorcaid mhórscála a imscrúdú ag taifeach aonchealla chun códú agus dinimic néaraíoch a thuiscint, agus díríonn dámhachtainí SCPAB TTI ar néareolaíocht an aosaithe chognaíoch in éagmais galair. Tá an dá chlár oscailte do dhaoine aonair ó ghrúpaí tearc-ionadaithe sa néareolaíocht, lena n-áirítear iad siúd atá faoi mhíchumas agus ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste.

Glacann Dámhachtain Droichead chun Neamhspleáchais SFARI (BTI) le hiarratasóirí ó chúlraí éagsúla a oibríonn ar ghnéithe éagsúla d’eolaíocht an uathachais, amhail géineolaíocht, meicníochtaí móilíneacha, ciorcaid agus córais, agus eolaíocht chliniciúil. Spreagann SFARI iarratais ó ghrúpaí ar tearcionadaithe nó eisiata go stairiúil.

Beidh gach comhalta ó na trí chlár ina chuid de phobal foghlama, ag gabháil do ghníomhaíochtaí forbartha gairmiúla agus tógála pobail. Glacfaidh siad páirt i gceardlanna, gheobhaidh siad tacaíocht ó eolaithe agus baill foirne Simons Foundation, buailfidh siad le meantóirí seachtracha sannta, agus freastalóidh siad go pearsanta ar chruinnithe imscrúdaitheoirí Fhondúireacht Simons agus ar chúluithe na Dámhachtana Saoirse.

Osclóidh an tréimhse iarratais do dhámhachtainí neamhspleáchais 2024 an 10 Deireadh Fómhair, 2023. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na dámhachtainí, tabhair cuairt ar leathanach faisnéise Ghradaim Neamhspleáchais Fhondúireacht Simons.

Sainmhínithe:

SCGB: Simons Comhoibriú ar an Inchinn Dhomhanda

SCPAB: Comhoibriú Simons ar Plaisteacht agus an Inchinn Aosaithe

SFARI: Tionscnamh Taighde Uathachais Fhondúireacht Simons

Foinsí:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)