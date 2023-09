Síoda ​​níos láidre ná Kevlar: Todhchaí Éadaí Cosanta

Tá clú agus cáil ar shíoda le fada mar fhabraic luxurious a bhfuil tóir air, ach cad a d’fhéadfadh a bheith ann dá bhféadfadh sé cosaint gan sárú a sholáthar? Tá eolaithe anois ag fiosrú an smaoineamh síoda a chruthú níos láidre ná Kevlar, ábhar sintéiseach a bhfuil cáil air as a ard-neart agus a mharthanacht. Trí neart síoda damháin alla a chomhcheangal le héascaíocht táirgthe ó phéisteanna síoda, tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh ag taighdeoirí i bhforbairt an ábhair réabhlóideach seo.

Baineadh úsáid as péisteanna síoda, larbhaí an leamhan Bombyx mori, leis na céadta bliain chun síoda a tháirgeadh mar gheall ar a nádúr comhoibríoch agus ar a gcumas méideanna móra den fhabraic a tháirgeadh. Mar sin féin, ní mheaitseálann an síoda a tháirgtear le silkworms neart síoda spider. Níor éirigh le hiarrachtaí ar dhamháin alla feirmeoireachta síoda a tháirgeadh, toisc go mbíonn claonadh ag na damháin alla dul i ngleic lena chéile go dtí nach bhfanann ach dornán díobh.

Chun an dúshlán seo a shárú, d'iompaigh eolaithe ar mhodhnú géiniteach. I staidéar a foilsíodh san iris Matter, d'éirigh le taighdeoirí próitéin síoda damhán alla ar a dtugtar MiSp a chur isteach i genome na bpéisteanna síoda ag baint úsáide as teicneolaíocht eagarthóireachta géine CRISPR. Mar thoradh air seo bhí péisteanna síoda hibrideacha in ann snáithíní a tháirgeadh atá níos láidre ná an gnáthshíoda péisteanna síoda agus timpeall sé huaire níos láidre ná Kevlar.

Cé nach bhfuil an síoda hibrideach chomh láidir le roinnt síodaí damháin alla, tá an cumas aige tionscail éagsúla a réabhlóidiú. Sa todhchaí, d'fhéadfaí an síoda seo a úsáid chun ábhair éadroma agus láidir a fhorbairt d'iarratais aeraspáis, mar shampla eitleáin agus spásárthaí. Ina theannta sin, tá gealltanas aige i réimsí leighis, go háirithe maidir le huaimeanna máinliachta agus bindealáin.

Cé go mb’fhéidir nach mbeidh sé ar fáil le húsáid tráchtála in éadaí piléardhíonacha nó in fhaisean am ar bith go luath, léiríonn forbairt síoda níos láidre ná Kevlar an poitéinseal d’ábhair chosanta ardleibhéil. Osclaíonn an taighde saol ina bhfuil féidearthachtaí maidir le fabraicí a chruthú a chomhcheanglaíonn stíl, compord agus cosaint gan mheaitseáil. Cé a fhios, b’fhéidir lá amháin, go bhféadfadh teacht ag carachtair ar nós John Wick ar chulaithis déanta as an síoda dochreidte seo.

