Fágann an Spás Aois a marc ar Strataisféar an Domhain

Tá tionchar ag gníomhaíochtaí daonna sa spás ar an strataisféar, ceann de na codanna is iargúlta den phláinéid. D'aimsigh taighdeoirí méideanna suntasacha miotail in aerasóil san atmaisféar, rud is dócha mar thoradh ar an méadú ar líon na spásárthaí agus na satailítí atá á seoladh agus ag filleadh ar an Domhan. Tá na miotail seo ag athrú ceimic an atmaisféir, rud a d’fhéadfadh impleachtaí féideartha a bheith acu don aeráid, don chiseal ózóin, agus do ináitritheacht an phláinéid.

Rinne an fhoireann eolaithe, lena n-áirítear Dan Cziczo agus Dan Murphy, taighde ag baint úsáide as sainuirlisí a bhí ceangailte le heitleáin taighde. Fuair ​​​​siad níos mó ná 20 eilimint, lena n-áirítear litiam, alúmanam, copar, agus luaidhe, i samplaí aerasóil a mheaitseáil leis na cóimheasa a úsáidtear i gcóimhiotail spásárthaí. Sháraigh mais na miotail seo ó athiontráil spásárthaí an méid a fuarthas i ndeannach cosmaí nádúrtha. Ina theannta sin, bhí alúmanam agus miotail spásárthaí eile i beagnach 10% de cháithníní aigéad sulfarach móra, a chuidíonn leis an gciseal ózóin a chosaint.

Meastar go bhféadfaidh suas le 50,000 satailít eile fithis a bhaint amach faoi 2030. Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh suas le leath de cháithníní aigéid sulfarach stratosféir miotail a bheith iontu ó athiontráil sna blianta beaga atá romhainn. Ní thuigtear go hiomlán fós na héifeachtaí féideartha ar atmaisféar an Domhain, ar an gciseal ózóin, ná ar an saol féin.

Tá sé dúshlánach staidéar a dhéanamh ar an strataisféar toisc gur réigiún pristine agus cobhsaí den atmaisféar é, is annamh a bhíonn rochtain ag daoine air nó fiú eitiltí ard-airde. Mar sin féin, trí Chlár Eolaíochta Aerbheirthe NASA, bhí na taighdeoirí in ann samplaí aeir a bhailiú ó airde 11.8 míle (19 km) os cionn na talún in Alasca. Baineadh úsáid as uirlisí chun a chinntiú go mbailítear na samplaí aeir is úire agus is gan cur isteach.

Tá ról ríthábhachtach ag an strataisféar i gcosaint an phláinéid agus an bheatha ar fad air tríd an gciseal ózóin. Feidhmíonn an ciseal seo mar sciath dhomhanda i gcoinne radaíochta ultraivialait díobhálach. Le blianta beaga anuas rinneadh iarrachtaí an ciseal ózóin a dheisiú agus a athlánú tar éis dó a bheith faoi bhagairt ag clórafluaracarbóin. Mar sin féin, d’fhéadfadh dúshláin nua a bheith ag baint le láithreacht mhéadaithe mhiotail ó sheoltaí agus aischuir spásárthaí.

Fágann na roicéid a úsáidtear chun satailítí agus spásárthaí a sheoladh isteach i bhfithis rian miotal, cosúil leis an dúiseacht a d’fhág longa san aigéan. Cuireann na miotail seo le foirmiú cáithníní aerasóil sa strataisféar. Cé go bhfuil meteorites ag titim tríd an atmaisféar le fada an lá, tá mais na miotail ó roicéid in iomaíocht le mais na meteorites. Is ábhar imní suntasach é an tionchar a bhíonn ag áitiú an duine agus an spáseitilt ar atmaisféar an Domhain a dteastaíonn tuilleadh imscrúdaithe.

Tá sé ríthábhachtach na hathruithe atá ag tarlú sa strataisféar a thuiscint chun an phláinéid a chosaint agus chun a ináitreacht leanúnach a chinntiú. Tugann an taighde a rinne Cziczo, Murphy, agus a bhfoirne léargas ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag gníomhaíochtaí daonna sa spás ar atmaisféar an Domhain agus ar chothromaíocht íogair na ciseal ózóin.

