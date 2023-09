Bíonn tionchar ag aistrithe i bPlátaí Teicteonacha ar Bhithéagsúlacht ar an Domhan

Fuarthas amach i staidéar le déanaí go bhfuil nasc idir gluaiseachtaí plátaí teicteonacha an Domhain agus éagsúlacht na speiceas muirí. Léiríonn an taighde go mbíonn tionchar ag próisis a athraíonn an liotaisféar, lena n-áirítear gluaiseachtaí plátaí teicteonacha, ar leibhéil aigéin, rud a chuireann isteach ar infhaighteacht timpeallachtaí mara éadomhain ina mbíonn an saol faoi bhláth.

Is éard atá i plátaí teicteonacha codanna móra de maintlín uachtair an Domhain agus screamh a chlúdaíonn an cruinne ar fad. Tá siad ag gluaiseacht leanúnach, is cúis le bolcánacht an Domhain, foirmiú sléibhte, agus cruthú trinsí aigéin. Scrúdaíonn an staidéar, faoi stiúir an gheolaí Slah Boulila ó Ollscoil Sorbonne, an cheist maidir le cén fáth a bhfuil timthriallta san éagsúlacht agus sa bhithéagsúlacht.

Rinne na taighdeoirí anailís ar thacair sonraí geolaíochta agus muirí, chomh maith le sonraí bithéagsúlachta mara, chun imscrúdú a dhéanamh ar ailíniú timthriallta sa bhithéagsúlacht mhuirí le próisis plátaí teicteonacha. Trí chomparáid a dhéanamh idir níos mó ná 18,000 sampla carraige mara agus beagnach 32,000 géineas ón mBunachar Sonraí Paleobitheolaíocht, fuair siad amach timthriallta 36-milliún bliain i mbithéagsúlacht mhuirí a bhí comhghaolmhar le hathruithe ar tháirgeadh agus subduction ghrinneall na farraige.

Nuair a bhogann plátaí teicteonacha óna chéile, foirmíonn screamh aigéanach tanaí, agus nuair a bhrúitear pláta amháin faoi cheann eile i bpróiseas ar a dtugtar subduction, laghdaítear leibhéil na farraige. Athraíonn éagsúlachtaí i leibhéal na farraige an ghnáthóg atá ar fáil do speicis mhuirí, rud a fhágann athruithe ar bhithéagsúlacht. Bíonn bá talún tirim mar thoradh ar leibhéil arda farraige agus déantar limistéir mhuirí éadomhain a dhoimhniú, rud a chuireann iomadú orgánach muirí chun cinn. Os a choinne sin, laghdaíonn leibhéil ísle farraige an spás atá ar fáil do shaol na mara.

Cé nach smaoineamh nua é nasc idir aistrithe plátaí teicteonacha agus bithéagsúlacht, soláthraíonn an taighde seo bailíochtú breise trí úsáid a bhaint as tacar sonraí níos mó. Tacaíonn na torthaí leis an hipitéis go bhfuil athruithe sa timpeallacht nasctha le himeachtaí éabhlóide agus díothaithe. Mar sin féin, ní fhreagraíonn an staidéar go cinntitheach cén fáth a dtarlaíonn na timthriallta seo, rud a fhágann gur ceist í sin gan freagra.

Ina theannta sin, tá díospóireacht fós i measc taighdeoirí maidir le nádúr timthriallach na teicteonaic phlátaí, agus tá roinnt daoine ag áitiú go bhfuil sé neamhrialta seachas tréimhsiúil. Mar sin féin, cuireann an staidéar seo leis an gcorp fianaise atá ag dul i méid a leagann béim ar an idirghníomhú idir athruithe sa timpeallacht, éabhlóid, agus díothú.

Go hachomair, léiríonn an taighde an chaoi a mbíonn tionchar ag athruithe ar phlátaí teicteonacha ar bhithéagsúlacht trí thionchar a imirt ar leibhéil aigéin agus ar infhaighteacht gnáthóg do speicis mhuirí. Soláthraíonn tuiscint ar na naisc seo léargais luachmhara ar stair an Domhain maidir le héagsúlú speiceas agus imeachtaí díothaithe.

Foinse: Beurteaux, D. (2023), Athraíonn aistrithe i bplátaí teicteonacha bithéagsúlacht, Eos, 104.