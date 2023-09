The Shell Galaxy NGC 3923: Oinniún Réaltrach Nochtadh

Tá íomhá iontach den réaltra bhlaosc NGC 3923 faighte ag Ceamara Fuinneamh Dorcha Réadlann Idir-Mheiriceánach Cerro Tololo (DECam). aicmiú réaltra sliogáin. Is ionann réaltraí sliogáin agus thart ar 70% de na réaltraí éilipseacha go léir, agus is réaltraí bíseacha agus neamhrialta an dá phríomhchineál eile.

Creidtear gur foirmíodh struchtúr NGC 3923 trí chumasc réaltrach, inar shú an réaltra níos mó agus inar scar sé na réaltaí ó réaltra níos lú. Chumasc na réaltaí seo ansin le hala an réaltra níos mó, agus mar thoradh air sin cruthaíodh na sliogáin chomhlárnacha. Cé nach léiríonn íomhá DECam ach cúpla sliogán, meastar go bhféadfadh os cionn fiche sliogán a bheith ag NGC 3923, agus b’fhéidir fiú suas le 42, de réir taighde roimhe seo.

Faightear amach go bhfuil NGC 3923 thart ar 50% níos mó ná ár réaltra Bealach na Bó Finne, agus a chuid sliogáin ar na cinn is mó i measc réaltraí blaosc ar fad a bhfuil eolas orthu. Chomh maith leis na sliogáin, taispeánann an íomhá lionsa mór imtharraingteach timpeall ar bhraisle an réaltra PLCK G287.0+32.9. Is éard is lionsaí imtharraingteach ann réada sa spás a bhfuil réimsí láidre imtharraingthe acu a lúbann solas ag dul tríothu, rud a ligeann do réalteolaithe réada i bhfad i gcéin a fhormhéadú agus staidéar a dhéanamh orthu.

Tá ról ríthábhachtach ag lionsaíocht imtharraingteach i staidéar a dhéanamh ar sholas ársa na cruinne. Trí sholas a lúbadh sna stuanna nó fiú Fáinní Einstein a fhoirmiú, cuireann lionsaí imtharraingthe léargais luachmhara ar fáil do réalteolaithe ar chéimeanna tosaigh an chosmos. Go deimhin, rinneadh fionnachtain na réalta is sine, a mheastar a bheith thart ar 12.9 billiún bliain d'aois, trí lionsa imtharraingteach a bhreathnú.

Léiríonn íomhá lánmhéide NGC 3923 fairsinge agus castacht ár gcruinne, le prionsabail solais iomadúla ag léiriú an radharc. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán ar scála ollmhór agus áilleacht an chosmos, agus ag an am céanna cuireann sé sonraí luachmhara ar fáil d'eolaithe chun rúndiamhra na cruinne a thuiscint tuilleadh.

Foinsí:

– Réalteolaíocht & Réaltfhisic

– NOIRLab