Sabine Hossenfelder: Réalta Neamhdhóchúil na Meán Sóisialta agus Cumarsáidí Eolaíochta

Tá Sabine Hossenfelder, fisiceoir teoiriciúil agus matamaiticeoir, tar éis éirí ina réalta meáin shóisialta gan choinne le linn laethanta dorcha na paindéime COVID-19. Ní raibh Hossenfelder in ann dul chuig a hoifig ag Institiúid Ard-Léinn Frankfurt na Gearmáine, agus d'iompaigh Hossenfelder chuig YouTube chun a sláinte a choinneáil. D’athbhrandáil sí a cainéal mar “Science without the gobbledygook” agus thosaigh sí ag postáil físeáin go gníomhach, ag dáileadh a héirim thirim agus a eagna truamhéileach do lucht leanúna atá ag dul i méid de nerds ar fud an idirlín. Inniu, tá 1 milliún síntiúsóir aici agus lucht leanúna láidir ar Patreon.

Mar chumarsáidí eolaíochta, glacann Hossenfelder a ról dáiríre, ag iarraidh comhthéacs a sholáthar agus topaicí casta eolaíochta a shimpliú dá lucht éisteachta. Trína físeáin, líonann sí an bhearna idir an eolaíocht gee-whiz agus irisí trommheáchain, ag tairiscint léargais b’fhéidir nach bhfuil clúdaithe ag eagarthóirí traidisiúnta. Le teagmháil ghrinn, tugann sí aghaidh ar cheisteanna amhail an bhfuil muid ag maireachtáil in insamhalta ríomhaire nó cén fáth a n-úsáideann teicneolaíocht 5G minicíochtaí arda.

Ní hamháin go ngineann postáil físeáin ar YouTube sruth ioncaim iontaofa do Hossenfelder ach ligeann sé di freisin a taighde ar dhomhantarraingt chandamach a mhaoiniú. Chomh maith le hairgead a thuilleamh go díreach ó YouTube, faigheann sí tacaíocht ó urraitheoirí, lucht tacaíochta Patreon, agus síntiúis. Thug an cur chuige seo cobhsaíocht airgeadais di agus saoirse ó bheith ag saothrú leanúnach deontas taighde.

Tá cainéal eolaíochta Hossenfelder anois ina ardán dá tuairimí contrártha ar staid na fisice, go háirithe a cáineadh ar thóir na háilleachta agus na simplíochta i dteoiricí eolaíocha. Ina leabhar, “Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray,” áitíonn sí go bhféadfadh obsession an phobail eolaíochta leis an áilleacht a bheith ag cur bac ar dhul chun cinn maidir le feiniméin chasta mar ábhar dorcha a thuiscint. Cé go bhfuil amhras léirithe ag roinnt fisiceoirí faoi chumas an mhúnla caighdeánach chun ábhar dorcha a mhíniú, feiceann Hossenfelder gur teip é an gá atá le mínithe níos casta a aithint.

In ainneoin cáineadh ó roinnt eolaithe mór le rá, d'aimsigh Hossenfelder comhghuaillithe a bhfuil meas acu ar a dearcadh. Molann Patricia Rankin, cathaoirleach na roinne fisice ag Ollscoil Stáit Arizona, Hossenfelder as dúshlán a thabhairt do bhoinn tuisceana agus as teorainneacha a leagann ar cad is féidir agus nach féidir leis an eolaíocht a insint dúinn. Tá Stacy McGaugh, ollamh le réalteolaíocht ag Case Western Reserve University, tar éis comhoibriú le Hossenfelder agus is mór aici a macántacht agus a toilteanas a hintinn a labhairt.

Mar fhocal scoir, mar gheall ar thóir Sabine Hossenfelder ar na meáin shóisialta, tá sí ina figiúr suntasach sa chumarsáid eolaíochta. Leis na físeáin mhealltacha agus a tráchtaireacht ghreannmhar, mheall sí lucht leanúna díograiseach agus tacaíocht airgeadais dá cuid taighde. Cé gur spreag a cuid tuairimí contrártha díospóireacht, leanann sí uirthi ag brú teorainneacha an dioscúrsa eolaíoch agus ag tabhairt dúshlán na dtoimhdí atá i réim.

Foinsí:

– Ní sholáthraíonn an t-alt bunaidh foinsí ná URLanna