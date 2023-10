Féadann Lochtanna Líneacha Taisteal níos tapúla ná Tonnta Fuaime, agus Sin Margadh Mór

Tá sé faighte amach ag taighdeoirí gur féidir le lochtanna líneacha bídeacha ar a dtugtar dislocations iomadú trí ábhar níos tapúla ná tonnta fuaime. Tugann na díláithriúcháin seo a neart agus a n-inoibritheacht do mhiotail ach is féidir go dtiocfadh teipeanna tubaisteach orthu freisin. Tá sé ríthábhachtach an luas a thaistealaíonn díláithrithe a thuiscint chun staidéar a dhéanamh ar réabtha creathanna talún, teipeanna struchtúracha agus déantúsaíocht bheacht.

I staidéar faoi stiúir taighdeoirí ag Saotharlann Luasaire Náisiúnta SLAC agus Ollscoil Osaka, baineadh úsáid as radagrafaíocht X-gha chun luas na ndíláithriúcháin iomadaithe trí dhiamant a thomhas. Soláthraíonn torthaí an staidéir, a foilsíodh san iris Science, léargais a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm ar ábhair eile freisin.

Le beagnach 60 bliain, tá eolaithe ag plé an féidir le dislocations taisteal trí ábhair níos tapúla ná fuaim. Cé gur tháinig roinnt staidéar ar an gconclúid nach raibh siad in ann, léirigh samhlacha ríomhaire go bhféadfadh siad dá dtosódh siad ag bogadh ar luas níos tapúla ná an fhuaim. Tá sé tábhachtach chun críocha bunúsacha eolaíochta agus praiticiúla araon a chinneadh an féidir le dislocations ultrafast a bhriseadh bacainní fuaime.

Rinne na taighdeoirí turgnaimh ag léasair saor-leictreoin SACLA sa tSeapáin, ag baint úsáide as criostail diamanta sintéiseacha. Trí úsáid a bhaint as bíoga léasair déine agus íomháú X-gha, bhí siad in ann foirmiú agus scaipeadh dislocations a thaifeadadh i bhfíor-am. Roghnaíodh Diamond mar ábhar le haghaidh staidéir mar gheall ar a mheicníocht dífhoirmithe níos simplí i gcomparáid le miotail, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca na sonraí íomháithe a léirmhíniú.

D’fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag torthaí an staidéir maidir le teip ábhar a thuiscint agus ábhair nua a dhearadh. Leagann sé béim ar an ngá atá le himscrúdú breise a dhéanamh ar iompar dislocations a ghluaiseann níos tapúla ná luas fuaime, mar go bhféadfadh teipeanna gan choinne a bheith mar thoradh orthu in iarratais éagsúla.

Foinsí:

– Iris Eolaíochta

– Saotharlann Náisiúnta Luasaire SLAC