Eolaithe Faigh amach Struchtúr 3D an Chórais CRISPR-Cas13bt3 le Gealltanas do Chomhrac na Víreas

Tá dul chun cinn déanta ag eolaithe i réimse na heagarthóireachta géine trí mhionsonrú a dhéanamh ar struchtúr tríthoiseach CRISPR-Cas13bt3, ceann de na córais CRISPR-Cas13 is lú aitheanta a úsáidtear le haghaidh modhnú RNA. Réitíonn an fionnachtain seo an bealach chun beachtas na huirlise eagarthóireachta géine seo a fheabhsú agus chun a rochtain agus a seachadadh chuig spriocshuímh eagarthóireachta a fheabhsú. Leagann an staidéar, a foilsíodh i Nature Communications, béim ar shaintréithe uathúla CRISPR-Cas13bt3 a dhéanann idirdhealú idir é agus próitéiní eile sa teaghlach céanna.

Is teicneolaíochtaí a bhuaigh duais Nobel iad córais CRISPR a úsáidtear chun aigéid núicléacha mar RNA agus DNA a chur in eagar. Is móilín polaiméire aon-shnáithe é RNA atá riachtanach do léiriú géine, agus iompraíonn DNA treoracha géiniteacha le haghaidh forbartha agus fáis.

Bhain taighdeoirí ó Ollscoil Rice úsáid as samhaltú 3D chun struchtúr agus meicníocht CRISPR-Cas13bt3 a thuiscint níos fearr. Murab ionann agus córais CRISPR eile a dhíríonn ar DNA, tá córais a bhaineann le Cas13, lena n-áirítear CRISPR-Cas13bt3, ag díriú ar RNA. Tá an-acmhainneacht ag an gcóras spriocdhírithe RNA seo chun víris a chomhrac, toisc go mbaineann go leor víreas úsáid as RNA chun a gcuid faisnéise géiniteacha a ionchódú.

Tugann an méid beag CRISPR-Cas13bt3, nach bhfuil ach thart ar 700 aimínaigéad i gcomparáid leis na 1200 aimínaigéid is gnách, buntáiste trí rochtain agus seachadadh níos fearr a sholáthar do spriocshuímh. Bhain na taighdeoirí úsáid as micreascópacht cryo-leictreon chun struchtúr an chórais CRISPR a mhapáil, ag táirgeadh múnla mionsonraithe 3D. Ionadh, fuair siad go n-oibríonn CRISPR-Cas13bt3 difriúil ó phróitéiní eile sa teaghlach Cas13. In ionad dhá fhearann ​​​​scartha ar dtús a thagann le chéile chun gearradh a dhéanamh, úsáideann an córas seo struchtúr cosúil le siosúr atá ann cheana féin in éineacht le heilimintí ceangailteach chun díriú ar shuímh RNA ar leith.

D'oibrigh na taighdeoirí ansin chun cruinneas an chórais a fheabhsú trí thástáil a dhéanamh ar a ghníomhaíocht agus a shainiúlacht i gcealla beo. Tugann a dtorthaí níos gaire dúinn d'uirlisí eagarthóireachta géine níos éifeachtaí ar féidir leo víris a chomhrac agus a d'fhéadfadh cur le dul chun cinn sa leigheas agus sa bhiteicneolaíocht.

Foinse: Nature Communications