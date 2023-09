Aimsíonn Staidéar Nua Is Féidir le Scáthú Cabhrú le Tuaradh Coiréil a Chosc

D'aimsigh staidéar le déanaí a rinne Ollscoil Southern Cross san Astráil réiteach féideartha chun tuaradh coiréil a chosc: scáth. Tá tuaradh coiréil, a tháinig chun bheith ina eipidéim ar fud an domhain mar gheall ar ardú teochta an uisce, tar éis damáiste suntasach a dhéanamh do sceireacha, lena n-áirítear an Great Barrier Reef clúiteach.

De réir Peter Butcherine, príomhúdar an staidéir, tá an Mhórsceir Bhacainneach Mhór faoi bhagairt láithreach ó athrú aeráide agus tá ceithre imeacht tuaradh mais ann ó 2016. Tá riosca ardaithe ag baint le samhradh 2023-24 atá le teacht mar gheall ar choinníollacha El Niño agus níos airde. teocht an uisce. Cuireann sé seo, in éineacht le hiarmhairtí an athraithe aeráide amach anseo, mar thonnta teasa mara níos minice agus stoirmeacha, contúirt shuntasach don sceir.

Cé go bhfuil iarrachtaí chun athrú aeráide a laghdú ríthábhachtach, ní leor iad a thuilleadh chun an Mhórsceir Bhacainneach a chosaint. Dá bhrí sin, dhírigh taighdeoirí ag an bhfochlár Fuarú agus Scáthú den Chlár Athchóirithe agus Oiriúnaithe sceireacha (RRAP) a gcuid iarrachtaí ar imscrúdú a dhéanamh ar éifeachtacht scáthú sceireacha coiréil chun tuaradh a chomhrac.

Bhí torthaí dearfacha ag an staidéar, rud a léirigh gur féidir le scáthú páirteach fiú ar feadh cuid den lá tuaradh a mhaolú go héifeachtach. Fuarthas amach go raibh laghdú 30% ar sholas na gréine thart ar mheán lae gréine ar feadh ceithre huaire an chloig tar éis tosú an tuaradh a mhoilliú i gcoiréil éadomhain le béim teirmeach orthu.

Cruthaíonn na torthaí seo féidearthacht idirghabhálacha daonna éagsúla chun cabhrú le héiceachórais choiréil. Réiteach féideartha amháin is ea clúdaigh shaorga, mar éadaí scátha, ach tá gá le tuilleadh taighde chun a n-éifeachtaí indíreacha a thuiscint. Rogha eile a bhfuil gealladh faoi ná úsáid a bhaint as córais ceo saorga, ar féidir leo scáth a sholáthar gan tionchar a imirt ar an éiceachóras coiréil. Mar sin féin, tá gá le taighde agus forbairt bhreise roimh imscaradh méadaithe sa réimse.

Leagann an staidéar béim ar an tábhacht a bhaineann le cineálacha cur chuige nuálaíocha chun sceireacha coiréil a chosaint agus an gá práinneach le gníomhaíocht chun na héiceachórais ríthábhachtacha seo a chaomhnú.

Sainmhínithe:

– Tuaradh coiréil: An próiseas ina ndéanann coiréil na algaí siombóiseach a bhfuil cónaí orthu ina bhfíocháin a dhíbirt, de bharr strusóirí comhshaoil ​​amhail teocht ard an uisce.

– Great Barrier Reef: An córas sceireacha coiréil is mó ar domhan atá suite amach ó chósta Queensland, san Astráil.

– Scáthú: Laghdú ar an méid solas na gréine a shroicheann coiréil trí chlúdach a sholáthar nó trí mhodhanna saorga a úsáid.

– El Niño: Patrún aeráide arb iad is sainairíonna é téamh an Aigéin Chiúin, a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith aige ar phatrúin aimsire ar fud an domhain.

– Tonnta teasa mara: Tréimhsí teochtaí neamhghnácha an uisce san aigéan.

– Athrú aeráide: Athruithe fadtéarmacha ar phatrúin teochta agus aimsire de bharr gníomhaíochtaí daonna, go háirithe astú gáis cheaptha teasa.

Foinsí:

– Staidéar foilsithe in Frontiers in Marine Science, arna stiúradh ag Ollscoil Southern Cross san Astráil

– Sleachta ó Peter Butcherine, comhalta taighde in Ollscoil Southern Cross san Astráil, foilsithe in agallamh le Newsweek