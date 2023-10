Tá Gealach an Fhómhair Lán iontach ag taitneamh i Kathmandu, Neipeal

Las gealach iomlán an fhómhair ar an Aoine, 29 Meán Fómhair, na spéartha thar Kathmandu, Neipeal, i radharc iontach. Bhí an ghealach lán seo speisialta, toisc gur mharcáil sé an ceann deireanach de cheithre ollmhóna as a chéile, de réir NASA.

Ghlac físeán iontach le himeacht ama an ghealach lán ag taitneamh go geal, ag taispeáint a háilleachta iontais. Taifeadadh an scannán ag baint úsáide as fón le teileascóp teasfhulangach Celestron AstroMaster 90EQ.

Téann tábhacht ghealach lán an fhómhair siar go dtí tráth nach raibh leictreachas ar fáil go héasca. Bhí feirmeoirí ag feitheamh go fonnmhar lena theacht mar thug sé am breise dóibh a gcuid barra a bhailiú roimh an gcéad sioc den séasúr. Cheadaigh sé seo dóibh fómhar rathúil a chinntiú agus aon damáiste a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar an aimsir fhuar a sheachaint.

Tagraíonn an téarma “supermoon” d’fheiniméan ina bhfuil an chuma ar an ngealach níos mó agus níos gile ná mar is gnách mar gheall ar a gar don Domhan. Tarlaíonn sé seo nuair a bhíonn an ghealach ag an bpointe is gaire dár bplainéad ina bhfithis éilipseacha.

Mar a thaispeánann stair thaifeadta, bhí daoine i gcónaí gafa le háilleacht neamhaí na gealaí agus bhronn siad bríonna cultúrtha agus siombalacha éagsúla di. Is minic a thugann radharc na gealaí lán le tuiscint d’iontas agus d’iontas, ag meabhrú dúinn fairsinge agus rúndiamhra na cruinne.

