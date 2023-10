Bunús Aifrinn Halo Coronal agus a Phléascann Raidió Gaolmhara

I mí na Samhna 2013, chonacthas astú mais corónach (CME) in éineacht le bladhmanna agus pléascanna raidió de chineál II. Mar sin féin, ní raibh an gaol idir na himeachtaí seo soiléir ag an am.

Ba é príomhchuspóir an staidéir seo bunús agus treo iomadaithe an CME a chinneadh, agus ag an am céanna aon ghnéithe neamhghaolmhara a shainaithint. Ar thaobh an Domhain, tharla bladhm aicme C5.7 gar d’am seolta measta an CME, agus bladhm aicme X1.1 ina dhiaidh sin. Bhain an flare deiridh le tonn EUV agus pléascanna raidió méadrach de chineál II.

Ar an taobh thall den Ghrian, chonaic ionstraimí íomháithe ar bord spásárthaí Réadlann Caidrimh Thalmhaí Gréine (STEREO) brúchtadh filiméid, dimmings EUV, agus dhíbir lúba CME. Ina theannta sin, d'aimsigh ionstraimí raidió STEREO pléasctha raidió de chineál II idirphláinéadúil (IP) ag tonnfhaid decaiméadair-heictiméadracha, rud nár breathnaíodh ag an ionstraim raidió ar bord an spásárthaí Gaoithe in aice leis an Domhan.

Léiríonn torthaí an taighde seo gur tháinig an Halo CME as an brúchtadh ar an taobh thall den Ghrian, agus ba chúis le pléasctha IP cineál II mar gheall ar thonn turrainge roimh an Halo CME. Is díol suntais é nár breathnaíodh an pléasctha raidió ó thaobh an Domhain, fiú níos faide ón nGrian.

Le linn iomadú an CME, ba é an toradh a bhí ar bhrúchtadh flare aicme X ná brúchtadh beag plasmóideach i dtreo na Cruinne. Bhí an t-ábhar seo forluiteach leis na struchtúir CME níos luaithe a breathnaíodh sa réamh-mheastachán. Bhí airde measta na pléasctha méadrach de chineál II ailínithe leis an tonn EUV a ghin an flare X-aicme. Mar sin féin, níor leathnaigh an t-astú raidió go minicíochtaí níos ísle, rud a thugann le tuiscint nár lean an tonn turrainge ar aghaidh ag iomadú.

Mar fhocal scoir, d'éirigh leis an staidéar seo bunús Halo CME agus na pléascanna raidió a bhaineann leis a chinneadh. Soláthraíonn na torthaí seo léargais luachmhara ar dhinimic na n-imeachtaí gréine agus a n-iarmhairtí ar aimsir spáis.

Foinse: physics.space-ph