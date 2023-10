Nochtann Íomháóir Gréasáin Cosmaí Keck Struchtúr Mór an Ghréasáin Cosmaí

Tá réalteolaithe ar an eolas go bhfuil an Gréasán Cosmaí ann, struchtúr ollmhór a nascann réaltraí, le tamall anuas. Mar sin féin, tá an radharc is iomláine de curtha ar fáil anois ag an Keck Cosmic Web Imager (KCWI), speictreagraf atá suite ag Réadlann Keck i Haváí. Dearadh KCWI go sonrach chun astuithe Lyman-alfa a bhrath, ar línte ionsúcháin speictreach ó hidrigin iad. Trí na haistrithe leictreon i hidrigin neodrach a bhreathnú go héifeachtach, is féidir le réalteolaithe an líonra fairsing filiméid hidrigine a nascann réaltraí a bhreathnú go héifeachtach.

Tá an Gréasán Cosmaí, atá cosúil le gréasán ollmhór agus convolute, comhdhéanta de réaltraí idirnasctha trí filiméid gháis. Ar a dtugtar an meán idirgalactic, feidhmíonn na filiméid seo mar chóras féitheacha agus hartairí, ag iompar gáis ó réigiún amháin go réigiún eile. Is deacair scála agus castacht an Ghréasáin Cosmaí a thuiscint, ach trí ionstraimí cumhachtacha mar KCWI, tá réalteolaithe ag fáil tuiscint níos fearr ar a struchtúr.

Is feabhas é an KCWI ar a réamhtheachtaí, an CWI, a úsáideadh i staidéar in 2015 a léirigh fianaise ar líonra iompair an gháis hidrigine. Murab ionann agus an CWI, is féidir leis an KCWI breathnú ar an ngás fuar agus dorcha atá sa Ghréasán Cosmaí. Trí solas cúlra a dhealú ó phaistí éagsúla den spéir, ligeann KCWI do réalteolaithe struchtúir an Ghréasáin Cosmaí a scagadh amach.

Síneann impleachtaí tuairimí KCWI lenár dtuiscint ar fhoirmiú réaltraí, ar éabhlóid agus ar ábhar dorcha. Soláthraíonn gluaiseacht hidrigine tríd an Cruinne léargas ar conas a fhoirmíonn agus a fhorbraíonn réaltraí. Ina theannta sin, tá an staidéar ar ábhar dorcha, arb é an chuid is mó d'ábhar na Cruinne é, nasctha go dlúth lenár dtuiscint ar an nGréasán Cosmaí.

Mar fhocal scoir, tá an Keck Cosmic Web Imager ag cur ár n-eolas ar an nGréasán Cosmaí chun cinn trí léargas níos cuimsithí a sholáthar ar a struchtúr. Ligeann an cumas astuithe Lyman-alfa a bhreathnú agus struchtúir an Ghréasáin Cosmaí a scagadh amach do réalteolaithe staidéar a dhéanamh ar ghluaiseacht hidrigine agus a ról i bhfoirmiú réaltraí agus ábhar dorcha. Tríd an dul chun cinn sa teicneolaíocht agus an tuiscint ar an líonra ollmhór a nascann réaltraí, tá eolaithe ag nochtadh rúndiamhra na Cruinne.

Foinsí:

– “Astaíocht Fhairsing Lyman-alfa Idirleata a Chomhghaolú le Struchtúr Cosmaí” – Martin et al., Réalteolaíocht an Dúlra

– Réadlanna Optúla Caltech