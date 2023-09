Nochtann Comhfhogasú Aghaidhe Dealramh Fear Meánaoise le Cineálacha Neamhchoitianta Dwarfism

D’éirigh le foireann taighdeoirí comhfhogasú aghaidhe a chruthú d’fhear meánaoiseach a chónaigh sa Pholainn idir an naoú agus an 11ú haois. D’fhulaing an duine seo, ar a dtugtar £3/66/90, ó dhá chineál dwarfism, riocht chomh hannamh sin nár taifeadadh cás riamh i gcnámharlach na gcéadta bliain d’aois. Bhain na taighdeoirí úsáid as scananna 3D de cloigeann an fhir chun a ghnéithe aghaidhe a athchruthú.

Léirigh an anailís ar na hiarsmaí cnámharlaigh roimhe seo go raibh tréithe fisiceacha ag an bhfear atá comhsheasmhach le achondroplasia agus dyschondrosteosis Léri-Weill, atá sa dá chineál dwarfism. Thaispeáin na scananna 3D go raibh easnacha gearra aige, “cnámha cromáin ag bladhmadh,” agus “uillinn iompaithe amach,” chomh maith le carball scoilte ard áirse. Mar sin féin, níor aithníodh a chuma aghaidhe go dtí seo.

Chun an comhfhogasú aghaidhe a chruthú, d’iompórtáil na taighdeoirí na scananna cloigeann isteach i gclár eagarthóireachta 3D agus d’úsáid siad marcóirí tiús fíocháin bhoga ó dheontóirí beo chun pointí sonraí a dháileadh ar an cloigeann digitithe. Rinne siad réamh-mheastacháin freisin bunaithe ar scananna CT de dhaoine beo chun méid na ngnéithe aghaidhe a chinneadh.

Léirigh an t-athchruthú aghaidhe fear le aghaidh chruinn, forehead feiceálach, agus léiriú neodrach. Chruthaigh na taighdeoirí freisin atógáil amhantrach a léirigh an fear le ceann iomlán gruaige dorcha agus féasóg. Go háirithe, bhí méid ceann an fhir níos mó ná an meán, arb é is saintréith choitianta é dysplasia cnámharlaigh.

De réir bith-seandálaí Magdalena Matczak, a bhí mar chuid den fhionnachtain tosaigh ar chnámharlach an fhir, d’aibhsigh an comhfhogasú aghaidhe gnéithe a bhaineann le achondroplasia, mar shampla dúlagar ar an limistéar nasal agus hypoplasia midface. Chuir sí béim ar a thábhachtaí atá sé an chuma aghaidhe a athchruthú, mar go gceadaíonn sé dúinn teacht aghaidh le duine le duine ón am atá thart.

Soláthraíonn an taighde seo léargais luachmhara ar chuma fhisiciúil daoine aonair a bhfuil foirmeacha annamha dwarfism acu san Eoraip mheánaoiseach. Leanann úsáid a bhaint as scanadh 3D agus teicnící atógála aghaidhe ag cur lenár dtuiscint ar stair an duine agus ar éagsúlacht.

Foinsí:

– 35 neastachán iontach aghaidhe, ó shamans ón gClochaois go King Tut (níl an fhoinse sonraithe)

– Staidéar foilsithe sa bhunachar sonraí réamhphriontála bioRxiv (gan sonrú an fhoinse)