Tugann OSIRIS-REx NASA Capsúil Samplaí astaróideach ar ais go dtí an Domhan go rathúil

Bhain misean OSIRIS-REx (Bunús, Léirmhíniú Speictrim, Aithint Acmhainní agus Slándáil – Regolith Explorer) amach garsprioc mhór ar 24 Meán Fómhair nuair a tháinig capsúl ina raibh carraigeacha agus deannaigh a bailíodh ón astaróideach Bennu i dtír go rathúil in Utah. Díríodh an capsúl chun teacht i dtír i Raon Tástála agus Oiliúna Utah na Roinne Cosanta in aice le Salt Lake City.

D'eisigh an spásárthach OSIRIS-REx an capsule tuairisceáin samplach thart ar 63,000 míle os cionn dhromchla an Domhain, ag cinntiú go rachadh sé isteach in atmaisféar an Domhain ag an mbealach ceart. Agus é ag druidim i dtreo na Cruinne, léirigh íomhánna a gabhadh ag córas ceamara an spásárthaigh, TAGCAMS (Córas Ceamara Touch-and-Go), dul chun cinn an capsúl. Léirigh an t-ord íomhánna dubh-agus-bán a ghlac NavCam 1 de chuid TAGCAMS an Ghrian ag barr an fhráma agus “Créscent Earth” ar an imeall clé.

Tar éis tuirlingt i bhFásach Great Salt Lake Utah, aistríodh an capsule tuairisceáin samplach chuig seomra glan sealadach ag Raon Tástála agus Oiliúna Utah. Eitlíodh ansin é chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston le haghaidh tuilleadh anailíse. Láimhseálfar agus déanfar staidéar cúramach ar an capsúl, a iompraítear óna thuras trí atmaisféar an Domhain, chun rúin an astaróideach Bennu a dhíghlasáil.

Idir an dá linn, tá an spásárthach OSIRIS-REx, a athainmnítear anois OSIRIS-APEX, ag tosú ar mhisean nua. Is é an t-astaróideach Apophis a cheann scríbe, a bhfuiltear ag súil go mbainfidh sé amach i 2029. Leanfaidh an misean nua seo ar aghaidh ag iniúchadh asteroids, ag tabhairt léargais luachmhara ar fhoirmiú pláinéid agus ar bhunús na beatha.

Is éacht suntasach é an capsule samplach a thabhairt ar ais do mhisean OSIRIS-REx agus d’iarrachtaí leanúnacha NASA staidéar agus tuiscint a fháil ar asteroids. Tá an cumas ag na samplaí a bailíodh ó Bennu faisnéis fhíorluachmhar a sholáthar faoin ngrianchóras luath agus faoi bhlocanna tógála an tsaoil. De réir mar a dhéanann eolaithe anailís ar na samplaí seo, tá súil acu léargais a fháil ar ár mbunús féin agus ar fhéidearthacht na beatha lasmuigh den Domhan.

