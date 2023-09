Neiptiún ag an bhFreasúra: Cathain agus Conas an Oighearshruth a Fhaire

Beidh Neiptiún, an t-ochtú pláinéad ón ngrian agus an pláinéad is faide i gcéin inár gcóras gréine, i gcoinne Dé Máirt, 19 Meán Fómhair. Ciallaíonn sé seo go mbeidh sé i líne dhíreach leis an ghrian agus an Domhan, agus ár bplainéad suite i lár. Mar bhónas breise, déanfaidh Neiptiún an cur chuige is gaire don Domhan, ar a dtugtar perigee, thart ar an am céanna. Déanfaidh sé seo go mbeidh an pláinéad i bhfad i gcéin le feiceáil níos mó agus níos gile i spéir na hoíche, rud a chruthóidh deis iontach le haghaidh breathnóireachta.

Ó Chathair Nua-Eabhrac, ardóidh Neiptiún san oirthear ag thart ar 6:58 pm EDT agus beidh sé le feiceáil cúpla uair an chloig ina dhiaidh sin. Ag an bpointe is airde sa spéir, timpeall 12:51 am EDT Dé Céadaoin, 20 Meán Fómhair, beidh Neiptiún 46 céim os cionn na spéire. Beidh sé suite i réaltbhuíon na hÉisc.

Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, cé go bhfuil Neiptiún ag perigee, go bhfuil an Domhan agus an fathach oighir fós thar a bheith fada óna chéile. Le linn an chur chuige is gaire seo, beidh Neiptiún fós thart ar 2.7 billiún míle ónár bplainéad. Chun peirspictíocht éigin a thairiscint, tá an Domhan agus Mars scartha le meánfhad 140 milliún míle. Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh an meánfhad idir Mars agus an Domhan a bheith oiriúnach idir an Domhan agus Neiptiún beagnach 20 uair níos mó.

Mar gheall ar a fhad ollmhór, ní féidir Neiptiún a fheiceáil sa spéir leis an tsúil nocht. Tá leithead 31,000 míle (50,000 ciliméadar) aige, timpeall ceithre huaire níos mó ná an Domhan, rud a fhágann gurb é an ceathrú pláinéad is mó inár gcóras gréine é. Mar sin féin, éilíonn infheictheacht Neiptiún úsáid a bhaint as teileascóp nó déshúiligh ardchaighdeáin agus coinníollacha fabhracha aimsire.

Más spéis leat Neiptiún a bhreathnú nó grianghraif a ghabháil de spéir na hoíche, tá acmhainní éagsúla ar fáil. Soláthraíonn Space.com treoracha ar na teileascóip, na déshúiligh, na ceamaraí agus na lionsaí is fearr le haghaidh réaltfhótagrafaíochta. Má éiríonn leat grianghraif a ghlacadh de Neiptiún mar fhreasúra, is féidir leat fiú do chuid íomhánna agus sonraí a chur isteach chuig [ríomhphost faoi chosaint] chun seans iad a roinnt le díograiseoirí spáis eile.

Mar fhocal scoir, cuireann cur i gcoinne Neiptiún agus a chóngaracht don Domhan deis iontach chun an fathach oighir seo i bhfad i gcéin a fheiceáil agus staidéar a dhéanamh air. Trí leas a bhaint as an trealamh cuí agus suíomh oiriúnach a aimsiú, is féidir le spéir-gazers iontas a dhéanamh ar iontais ár gcóras gréine.

