Superbolts: An Feiniméan Taobh thiar de Chumhacht Millteach Lightning

Is fórsa iad buailteanna tintreach cheana féin le bheith san áireamh, ach tá cineál níos teirce agus níos scriosta ann ar a dtugtar “superbolt”. Pacálann na boltaí tintreach seo punch atá 1,000 uair níos cumhachtaí ná an meán-bolt tintreach, rud a chuireann bagairt thromchúiseach ar fhoirgnimh, ar dhroichid agus ar longa. Tá dul chun cinn déanta ag eolaithe le déanaí maidir le tuiscint a fháil ar na cúiseanna agus na láithreacha a bhaineann le stailceanna sárbolt.

Is annamh a tharlaíonn sárboltanna, agus is lú ná aon faoin gcéad de na stailceanna tintreach iad. Fágann sin gur beag seans go bhfeicfidh tú nó go mbuailfear ollbholt iad. Mar sin féin, tugann taighde le fios go bhfuil sé níos dóchúla go mbeidh sárboltaí le feiceáil i gceantair ina bhfuil crios luchtaithe leictreachais scamall stoirme gar do áiteanna mar dhromchla an aigéin agus sléibhte arda.

Leag staidéir roimhe seo béim ar leitheadúlacht na sárbholta i réigiúin mar an tAigéan Atlantach Thoir Thuaidh, an Mheánmhuir, agus an Altiplano i Peiriú agus sa Bholaiv. Tá an Altiplano, a bhfuil cáil air mar cheann de na Plateaus is airde ar domhan, anois ina phointe fócasach taighde chun a nochtadh cén fáth a mbuaileann sárbolt le chéile go minic sna réimsí seo.

Rinne an fhoireann taighde, faoi stiúir an fhisicí Avichay Efraim ó Ollscoil Eabhrais Iarúsailéim, imscrúdú ar na coinníollacha is gá chun tintreach a fhoirmiú. Éilíonn scamaill stoirme, a shroicheann airde 7.5 go 11 míle, coinníollacha teochta ar leith de thart ar 32 céim Fahrenheit chun leictriú a chruthú agus crios luchtaithe le haghaidh tintreach a fhorbairt. Rinne an fhoireann iniúchadh ar cibé an gcuirfeadh athruithe ar airde an reo-chrios isteach ar chumhacht an chrios luchtaithe a chumhachtaíonn sárboltanna.

Bhain an staidéar úsáid as faisnéis ó bhrathadóirí tonnta raidió agus ó shonraí aimsir chaite maidir le stailceanna tintreach chun anailís a dhéanamh ar am, suíomh agus fuinneamh imeachtaí tintreach. Trí scrúdú a dhéanamh ar fhachtóirí mar airde scamall, fad ón talamh nó ón aigéan, teocht an aeir agus scamall, agus comhchruinnithe aerasóil, fuair na taighdeoirí amach gurb é an fachtóir is suntasaí a chuir le stailc tintreach fuinniúil ná an t-achar gearr idir crios luchtaithe an scamall agus dromchla an Domhain. .

Léiríonn na limistéir is minice a bhuaileann sárboltanna, mar an Altiplano agus an tAigéan Atlantach Thoir Thuaidh, an patrún seo d'achar beag idir an crios luchtaithe agus an dromchla. Laghdaíonn an gar in aice leis an bhfriotaíocht leictreach, rud a fhágann go bhfuil sruth níos airde agus buailteanna tintreach níos cumhachtaí.

Is féidir le tuiscint a fháil ar fhoirmiú sárbholtaí agus na limistéir buailte is fearr leo cuidiú le rabhadh a thabhairt do phobail in aice láimhe maidir le buailteanna tintreach féideartha. Ina theannta sin, de réir mar a leanann aeráid an Domhain ag athrú, tá sé riachtanach imscrúdú a dhéanamh ar conas a d’fhéadfadh na hathruithe seo dul i bhfeidhm ar mhinicíocht agus ar dhéine tintreach sárbolt sa todhchaí. D'fhéadfadh teochtaí níos teo tintreach a lagú, ach d'fhéadfadh taise níos airde san atmaisféar an scéal a dhéanamh níos measa.

Cé go bhfuil go leor gnéithe de fhoirmiú ollbholtaí fós anaithnid, tugann an dul chun cinn seo le déanaí léargais luachmhara ar phíosa suntasach den bhfreagra. Scrúdóidh tuilleadh taighde fachtóirí eile a chuireann le luchtú sárbolt, mar réimsí maighnéadacha agus athruithe sa timthriall gréine.

