Nochtann Draenáil Uiscíoch i dTírchinn Chaotic Martian Fianaise ar Loch Láibe Ársa

Nochtadh fionnachtain shuntasach a rinne foireann chomhoibritheach faoi cheannas Alexis Rodriguez de chuid na hInstitiúide Pláinéadach Eolaíochta fianaise ar mhachairí dríodair a chruthaigh draenáil uiscíoch laistigh de fhoirmíochtaí titim Martian ar a dtugtar tír-raon chaotic. Dhírigh na taighdeoirí ar aonad dríodair laistigh de Hydraotes Chaos, a léirmhíníonn siad a bheith ina iarsmaí de loch láib a foirmíodh ag doirteadh ó stratagrafaíocht láibchloch gás-luchtaithe ag dul siar go dtí beagnach 4 billiún bliain ó shin. Tagann an tréimhse ama seo le ham nuair is dócha go raibh dromchla Mhars ináitrithe. D’fhéadfadh go mbeadh fianaise ar an tsaol ársa ag na dríodar a fhaightear sa cheantar seo.

Iarracht chomhoibríoch le comh-údair ó NASA Ames Research Centre, Ollscoil Arizona, Ollscoil Uathrialach a bhí sa taighde, dar teideal “Iniúchadh ar fhianaise iarmhair dhríodair uiscíoch mheánach Amazonian i dtír-raon chaotic Martian” agus a foilsíodh i Nature Scientific Reports. Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, agus Ollscoil Florida.

Ar cheann de na torthaí spéisiúla tá láithreacht bolcáin láibe agus diapirs i Hydraotes Chaos, atá forleathan agus a chreidtear a bheith mar thoradh ar bholcánachas dríodair. In ionad toibreacha agus brúchtaí magma, sroicheann agus briseann dríodar fliuch agus salainn an dromchla, ag cruthú tulacha agus sreafaí. Ní tharlaíonn na foirmíochtaí tulach seo ach amháin thar na hábhair urláir tír-raon chaotic agus ní ar na mesas, rud a thugann le tuiscint go bhfuil nasc i gcomhdhéanamh ábhair seachas géineas ag fórsaí sínte réigiúnacha a ghineann arduithe magmatacha.

Is céim shuntasach é an taighde chun tuiscint a fháil ar stair gheolaíoch agus ar ináitritheacht fhéideartha Mhars. Leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le himscrúdú a dhéanamh ar na tír-raon seo nach bhfuil ró-mhinic, mar go bhféadfadh go mbeadh leideanna acu ar an saol a d'fhéadfadh a bheith ann ar an bpláinéad dearg. De réir mar a leanann iniúchadh ar Mhars, beidh tuilleadh staidéir ar dhraenáil uiscíoch agus ar fhoirmíochtaí dríodair ríthábhachtach chun rúndiamhra stair an phláinéid a scaoileadh.

Foinsí:

– Preasráiteas na hInstitiúide Eolaíochta Pláinéadach

– Tuarascálacha Eolaíoch Dúlra