Ardaíonn Meath Oighear Mara Antartach imní don Cruinneog agus don Nua-Shéalainn

Spreag cruinniú mullaigh éigeandála den Ardán Eolaíochta Antartach i Wellington imní mhór faoi na hathruithe scanrúla atá ag tarlú san Antartaice, go háirithe maidir leis an laghdú suntasach ar oighear farraige le linn an gheimhridh seo caite. Chuir beirt bhall mór le rá den Ardán Eolaíochta, an tOllamh Nick Golledge agus an Dr Bella Duncan, beirt ó Ionad Taighde Antartach Ollscoil Victoria Wellington, a n-imní in iúl faoi impleachtaí an oighir mhara laghdaithe san Antartaice don phobal domhanda, an Nua-Shéalainn san áireamh.

Tharraing alt le déanaí a foilsíodh in Communications Earth and Environment aird ar an íosmhéid is airde riamh d’oighear farraige san Antartach a breathnaíodh i mí Feabhra 2023, rud a thugann le tuiscint go raibh ról ag téamh aigéin chun an t-oighear a bhrú isteach i stát íseal-mhír nua. Tugann sé seo le fios go bhféadfadh gur athraíodh na próisis bhunúsacha a rialaíonn clúdach oighir farraige san Antartaice.

De réir an Ollaimh Nick Golledge, tuar samhlacha aeráide laghdú leanúnach ar oighear farraige san Antartach sna blianta atá le teacht, fiú faoi chásanna dochta laghdaithe astuithe gáis cheaptha teasa. Is ábhar imní ríthábhachtach é an laghdú ar oighear farraige ós rud é go bhfuil ról ríthábhachtach aige i nginiúint Uisce Ghrinn Antartach, ceann de na sruthanna aigéin is tábhachtaí ar domhan. Tá impleachtaí forleathana ag cur isteach ar a gcúrsaíocht don aeráid dhomhanda, lena n-áirítear réigiún Wairarapa. Ina theannta sin, tá an laghdú ar oighear farraige ina bhagairt shuntasach do phiongainí an Impire, mar go mbíonn siad ag brath go mór air le haghaidh pórú.

Roinneann an Dr Bella Duncan imní an Ollaimh Golledge. Léiríonn staidéar ar thaifid stairiúla na timpeallachta Antartach gur dócha go leanfaidh na hathruithe reatha, as a dtiocfaidh tionchair shuntasacha ar aeráid áitiúil agus dhomhanda, ar leibhéil na farraige agus ar éiceachórais. Ba dhea-shampla é an léirscrios a rinne Cyclone Gabrielle i mbliana d’iarmhairtí atmaisféar níos teo, a choinníonn níos mó uisce agus a mbíonn méadú ar líon na báistí mar thoradh air. Agus súil le teagmhais aeráide níos foircneacha, éiríonn gníomh práinneach chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide ag éirí níos ríthábhachtach, agus eolaithe aeráide ag streachailt le práinn an scéil a chur in iúl.

Foinsí:

– Airteagal Cumarsáid, Domhan agus Timpeallacht