Torthaí Iontasacha ar Éabhlóid Ainméine Mara

Tá torthaí iontasacha déanta ag taighdeoirí ó Ollscoil Heidelberg maidir le forbairt anemóin farraige, ag moladh go raibh ról suntasach ag stíl mhaireachtála creiche i múnlú a n-éabhlóid agus forbairt a néarchóras.

Dhírigh an staidéar ar an Aiptasia anemone mara beag, atá ina chóras eiseamláireach chun staidéar a dhéanamh ar endosymbiosis i coiréil agus cnidarians eile. Murab ionann agus na tuairimí a bhí ann roimhe seo, fuair na taighdeoirí amach go n-eascraíonn larbhaí an anemóin mhara go gníomhach le creach beo agus nach bhfuil siad ag brath ar algaí, murab ionann agus coiréil tógála sceireacha.

Chun a gcreach a ghabháil agus a ionghabháil, úsáideann larbhaí Aiptasia cealla sting speisialaithe agus líonra néarónach simplí. Tugann sé seo dúshlán don hipitéis gurbh iad na chéad ainmhithe beathaithe scagtha cosúil le spúinsí an lae inniu.

Ina theannta sin, fuair na taighdeoirí amach go nglacann larbhaí Aiptasia creiche de mhéid oiriúnach sa chéim gastrula déanach agus go ndídeanann siad iad ina n-inchinn primitive. Tugann sé seo le tuiscint gur céim ríthábhachtach é an cothú i saolré na n-anemón mara agus go raibh ról lárnach ag an stíl mhaireachtála chreiche ina n-éabhlóid.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag na torthaí úrnua seo dár dtuiscint ar conas a d’fhorbair orgánaigh ilcheallacha. Molann na taighdeoirí go bhféadfadh an gastrula creiche, lena cealla géara speisialaithe, a bheith ina thiománaí ríthábhachtach d'éabhlóid luath na n-orgánach ilcheallach agus d'fhorbairt na néarchóras casta eagraithe.

Trí shaolré Aiptasia a dhúnadh, chruthaigh na taighdeoirí deis do thurgnaimh ghéiniteacha mhóilíneacha sa todhchaí ar an múnla-orgánach seo. Cabhróidh an dul chun cinn seo le tuiscint bhreise a fháil ar mheicníochtaí endosymbiosis agus ar fheidhmiú symbiosis coiréil-algach.

Foilsíodh an staidéar, arna thacú ag maoiniú ó Fhondúireacht Taighde na Gearmáine agus Deontas Comhdhlúthaithe ERC, san iris PNAS.

