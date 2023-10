Tionchar Tiúchan Lí agus Teocht Triomaithe ar Phatrún Péinte Triomaithe

Tá sé faighte amach ag taighdeoirí go mbíonn tionchar ag dhá fhachtóir ar an mbealach a thriomaíonn péint: an tiúchan lí sa phéint agus an teocht ag a dtriomaítear é. Trí na fachtóirí seo a choigeartú, is féidir cuma deiridh péint triomaithe a rialú.

I staidéar a foilsíodh in Langmuir ACS, fuair na taighdeoirí amach go raibh braon péint le tiúchan níos ísle lí nó a triomaítear ar dhromchlaí níos fuaire cosúil le “uibheacha friochta” agus iad tirim. Ar an láimh eile, bhí cuma níos comhionann ag titeann le tiúchan lí níos airde nó triomaithe ag teochtaí níos airde. Tugann an fhaisnéis seo le fios go bhféadfadh tionchar a bheith ag ionramháil an tiúchan lí agus an teocht a thriomú ar phatrún agus ar chuma péint triomaithe.

Bíonn tionchar ag a chomhdhéanamh casta ar phróiseas triomú péint, lena n-áirítear roisíní, líocha, breiseáin, agus tuaslagóir cosúil le huisce. De réir mar a thiteann péint tirim, tarlaíonn idirghníomhaíochtaí ceimiceacha éagsúla, rud a d’fhéadfadh patrúin nach dteastaíonn nó scoilteanna beaga a bheith mar thoradh orthu uaireanta. De ghnáth bíonn ealaíontóirí agus péintéirí ag iarraidh lí a dháileadh go cothrom ar an dromchla agus iad ag cur péint i bhfeidhm. Mar sin féin, ní raibh sé soiléir conas foirmiú patrúin a sheachaint le linn an phróisis thriomú.

Chun é seo a imscrúdú, rinne taighdeoirí turgnaimh ag baint úsáide as péint aicrileach uiscebhunaithe measctha le huisce. Scaoil siad na réitigh ar shleamhnáin ghloine téite, rud a ligeann don leacht galú. Le linn an phróisis seo, thug siad faoi deara trí fheiniméin a raibh tionchar acu ar chuma deiridh péint triomaithe.

Ar an gcéad dul síos, bhí sreabhadh isteach leachta ón tsubstráit te go barr níos fuaire an droplet, chomh maith le tarraingt amach de bharr sreabhadh ribeach. Ar an dara dul síos, mhéadaigh geiliú an fhionraí péint ar shlaodacht agus chuir sé moill ar ghluaiseacht lí. Ar deireadh, chuir an chéim triomú na líocha i bhfeidhm ar dhromchla an sleamhnáin ghloine.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go raibh tionchar ag tiúchan lí agus teocht dhromchla an sleamhnáin ghloine ar mhéid, ar chruth agus ar phatrún na dtiteann péint triomaithe. Titeann le tiúchan níos ísle líocha nó a cuireadh ar dhromchlaí níos fuaire, carntha móilíní ildaite sa lár, rud a chruthaigh cuma "uibheacha friochta". Ar an láimh eile, bhí patrún níos comhionainne ag titeann le comhchruinnithe lí níos airde nó triomaithe ag teochtaí níos airde le dáileadh cothrom dath ar fud.

Chun cuma péint triomaithe a rialú, moltar tiúchan lí agus teocht an dromchla a choigeartú ag brath ar an bpatrún deiridh atá ag teastáil.

Tagairt: “Triomú Titeann ar Fhionraí Péinte: Ó ‘Fried Eggs’ go Patrúin Gar-Aonchineálacha” le Stella MM Ramos, Damien Soubeyrand, Rémy Fulcrand, agus Catherine Barentin, 14 Meán Fómhair 2023, Langmuir. DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01605