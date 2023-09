Daoine á dTiomáint ag Cailliúint Chraobhacha Iolracha i gCrann na Beatha, Fionntar an Staidéir

Tugann staidéar nua rabhadh faoi bhagairt an séú oll-mhúchadh de bharr gníomhaíochtaí daonna, ag rá go bhfuil daoine ag tiomáint ar chailliúint bhrainsí iomlána an “Chrann Beatha.” Tá an staidéar, a foilsíodh in Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí, uathúil toisc go scrúdaíonn sé an dul in éag de na géineas iomlán seachas na speicis aonair amháin.

Dhírigh na taighdeoirí ar speicis veirteabracha (gan iasc san áireamh) agus fuair siad amach go raibh 5,400 as na 73 géine a ndearnadh staidéar orthu imithe in éag le 500 bliain anuas, agus an chuid is mó acu imithe i léig le dhá chéad bliain anuas. Tá an ráta díothaithe seo i bhfad níos airde ná mar a bheifí ag súil leis bunaithe ar mheastacháin ón taifead iontaise.

Aithnítear gníomhaíochtaí daonna amhail scrios gnáthóg, ró-iascaireacht agus sealgaireacht mar phríomhchúis leis an ngéarchéim díothaithe seo. D'fhéadfadh iarmhairtí forleathana a bheith ag cailliúint ghéineas amháin d'éiceachóras iomlán. Leagann comhúdar an staidéir, Gerardo Ceballos, béim ar an bpráinn atá leis an gcás, ag rá, “Is é an t-imní atá orainn ... go bhfuil muid ag cailleadh rudaí chomh tapa sin, dúinne, go léiríonn sé titim na sibhialtachta.”

Cé go n-aontaíonn na saineolaithe go léir go bhfuil an ráta díothaithe reatha scanrúil, is ábhar díospóireachta é an séú díothú mais é seo. Sainmhíníonn eolaithe oll-mhúchadh mar chailliúint 75% de na speicis thar thréimhse ghearr ama. De réir Robert Cowie, bitheolaí in Ollscoil Haváí, ag baint úsáide as an sainmhíniú seo, níor tharla an séú múchadh mais fós.

Mar sin féin, cuireann torthaí an staidéir ar bhrainsí iomlána Chrann na Beatha a bheith caillte béim ar dhéine an scéil. Léiríonn an staidéar seo an géarghá atá le gníomhaíocht chun an bhithéagsúlacht a chaomhnú agus chun todhchaí an chine daonna a chosaint.

Foinsí:

– Ceballos, G., et al. (2023). Díothú bitheolaíoch tríd an séú éag mais leanúnach atá léirithe ag caillteanais agus ag meath sa daonra veirteabrach. Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí.

- Dawn, 20 Meán Fómhair, 2023