Daoine a Thiomáineann Brainsí Iomlána Chrann na Beatha a Chailleadh, Tugann Staidéar Nua rabhadh

Léirigh staidéar le déanaí a foilsíodh in Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí (PNAS) go bhfuil daoine ag cur as do bhrainsí iomlána an “Chrann Beatha,” agus iad ag cur imní in iúl faoi mhúchadh mais séú féideartha. Díríonn an staidéar, a rinne taighdeoirí in Ollscoil Uathrialach Náisiúnta Meicsiceo, ar an dul in éag de ghéine iomlán, ar aicmí iad idir speicis agus teaghlaigh.

Murab ionann agus staidéir roimhe seo nach ndearna ach scrúdú ar chaillteanas speiceas aonair, déanann an taighde seo anailís ar dhul ar iarraidh na ngéineas iomlán. Is rannchuidiú suntasach é toisc go dtugann sé tuiscint níos doimhne ar na rátaí díothaithe reatha. Leagann an tOllamh Gerardo Ceballos, duine de chomhúdair an staidéir, béim ar an bpointe go bhfuil géarchéim an díothaithe chomh dian céanna leis an ngéarchéim um athrú aeráide ach gur minic nach ndéantar dearmad uirthi.

Trí scrúdú a dhéanamh ar shonraí ón Aontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra (IUCN), fuair na taighdeoirí amach go bhfuil 73 géine imithe in éag le 500 bliain anuas, agus gur tharla formhór na ndíothaithe le dhá chéad bliain anuas. Is ábhar scanrúil é seo, mar bunaithe ar rátaí díothaithe roimhe seo, níor cheart ach dhá ghéine a bheith caillte laistigh den fhráma ama céanna.

Sonraíonn an staidéar gníomhaíochtaí daonna amhail scrios gnáthóg, ró-iascaireacht agus sealgaireacht mar phríomhchúiseanna na ndíothaithe seo. Is féidir iarmhairtí forleathana a bheith aige d’éiceachórais má chailltear géineas amháin fiú. Creideann na taighdeoirí go bhfuil gá le gníomh práinneach chun tuilleadh caillteanais agus titim na sibhialtachtaí a chosc.

Cé go bhfuil comhdhearcadh i measc na saineolaithe gur ábhar imní é an ráta díothaithe atá ann faoi láthair, is ábhar díospóireachta fós é an gcomhlíonann sé na critéir le haghaidh séú díothaithe mais. Sainmhínítear mais-mhúchadh mar chailliúint 75% de na speicis laistigh de thréimhse ghearr ama. Mar sin féin, má leanann nó má mhéadaíonn na rátaí díothaithe reatha, is dócha go dtarlóidh oll-mhúchadh.

Leagann údair an staidéir béim ar an ngá atá le tosaíocht a thabhairt do chosaint agus d’athchóiriú gnáthóg nádúrtha chun tuilleadh díothaithe a chosc. Creideann siad go bhfuil sé indéanta fós go leor genera a shábháil má dhéantar beart láithreach.

Foinsí: Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí (PNAS)

Sainmhínithe:

Géineas: In aicmiú neacha beo, is céim idir speiceas agus teaghlach é ghéineas.

Speicis: Grúpa orgánach a bhfuil tréithe comhchosúla acu agus atá in ann atáirgeadh chun sliocht torthúil a tháirgeadh.

Múchadh Aifreann: Caillteanas tapa de chéatadán suntasach speiceas laistigh de thréimhse ghearr ama, as a dtiocfaidh athruithe móra éiceolaíochta agus éabhlóideacha.

Crann na Beatha: Léiriú meafarach ar na caidrimh idir speicis éagsúla, ag rianú a stair éabhlóideach siar go dtí sinsear coitianta.