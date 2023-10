Úsáideann Eolaithe Teileascóip chun Asteroid Psyche in Infridhearg a Breathnú

Tá eolaithe Institiúid Taighde an Iardheiscirt ag baint úsáide as teileascóip chun an astaróideach Psyche a bhreathnú san infridhearg, ag soláthar comhthéacs tábhachtach do mhisean Psyche NASA atá le teacht. Tá astaróideach Psyche, a bhfuil trastomhas de thart ar 140 míle aige, ar cheann de na réada is mó sa phríomhchreasa astaróideach idir Mars agus Iúpatar. Creidtear gur iarsma dlúth miotalach é ó phláinéad ar theip air.

Tá an Dr Stephanie Jarmak ag baint úsáide as Teileascóp Spáis James Webb (JWST) chun sínithe uisce a chuardach ar dhromchla miotalach Psyche. Cabhróidh sé seo le cinneadh an bhfuil uisce, i bhfoirm hiodrocsaile nó uisce iarbhír, ar an astaróideach. Ar an láimh eile, tá an Dr Anicia Arredondo ag déanamh staidéir ar na difríochtaí i gcomhdhéanamh Psyche ag pointí éagsúla ar a dhromchla ag baint úsáide as sonraí a bhailigh an Réadlann Stratospheric do Réalteolaíocht Infridhearg (SOFIA).

Comhlánóidh na breathnuithe infridhearg ó na teileascóip seo na sonraí a gheobhaidh an spásárthach Psyche. Soláthróidh tuairimí JWST agus SOFIA léargais luachmhara ar chomhdhéanamh an astaróideach agus cabhróidh siad le heolaithe a bhunús agus a stair a thuiscint.

Fanann psyche enigmatic, le breathnuithe roimhe seo agus leideanna hiodráitithe ar a dhromchla ag teacht salach ar a chéile. Tá sé mar aidhm ag spásárthach Psyche atá le teacht rúndiamhra an astaróideach mhiotalaigh seo a réiteach agus níos mó soiléireachta a sholáthar. Tá an misean le seoladh ar 5 Deireadh Fómhair, 2023, agus táthar ag súil go dtiocfaidh sé ar an astaróideach i mí Lúnasa 2029.

Is annamh a bhíonn asteroids miotail cosúil le Psyche sa ghrianchóras, rud a fhágann go bhfuil sé ina sprioc iontach le haghaidh taiscéalaíochta. D'fhéadfadh sé deis uathúil a thabhairt d'eolaithe radharc a fháil ar phláinéid agus léargais a fháil ar phróisis fhoirmithe phláinéid. Mar sin féin, tá an cumas ag tréithe neamhghnácha Psyche iontas a chur ar eolaithe agus dúshlán a thabhairt do na teoiricí atá ann cheana féin.

Leanann na breathnuithe leanúnacha a úsáideann teicníochtaí infridhearg éagsúla ar aghaidh ag tabhairt torthaí míshuaimhneacha a dteastaíonn imscrúdú breise uathu. Léiríonn sé seo an tábhacht a bhaineann le misean Psyche atá le teacht, a sholáthróidh tuiscint chuimsitheach ar an astaróideach mealltach seo.

Foinse: Institiúid Taighde an Iardheiscirt