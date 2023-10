Úsáideann Taighdeoirí Teileascóp Raidió Mórthonnta Méadar chun Staidéar a dhéanamh ar Ionasféar an Domhain

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí sa staidéar ar iansféar an domhain trí úsáid a bhaint as an Teileascóp Raidió Mórthonnta Méadar (GMRT) in ionad breathnuithe satailíte traidisiúnta. Tá an GMRT, atá lonnaithe sa réigiún íseal-domhanleithead, tar éis a bheith éifeachtach chun suaitheadh ​​san ianaisféar a bhrath agus a thréithriú. Soláthraíonn an taighde seo tuiscint níos fearr ar an ianaisféar, a bhféadfadh impleachtaí a bheith aige maidir le cruinneas seirbhísí GPS a fheabhsú, chomh maith le staidéar a dhéanamh ar réaltraí raidió.

D’éirigh le príomhúdar an staidéir, Sarvesh Mangala ón Lárionad Náisiúnta um Réaltfhisic Raidió, in éineacht lena mheantóir, an tOllamh Abhirup Datta ó IIT-Indore, suaitheadh ​​ianosféarach taistil meánscála iolrach (TIDanna) agus TIDanna ar scála beag a aimsiú ag baint úsáide as an GMRT. Chonacthas na suaitheadh ​​seo ag minicíochtaí 235 MHz agus 610 MHz.

Léirigh an staidéar athruithe gan choinne san ianaisféar le linn uaireanta éirí na gréine, suaitheadh ​​suntasach ianaisféir, agus struchtúir ar scála níos lú ag bogadh sa treo céanna. Tugann an bhreathnóireacht seo dúshlán do staidéir roimhe seo agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le húsáid uirlisí íseal-domhanleithead, cosúil leis an GMRT, chun athruithe ar dhlús leictreon an ianaisféir a bhrath go héifeachtach.

Trí fheabhas a chur ar eolas agus ar mhúnlaí an ianaisféir, is féidir le teicneolaíochtaí níos fearr agus tomhais níos cruinne a bheith mar thoradh ar an taighde seo don loingseoireacht agus don chumarsáid. Ligeann íogaireacht eisceachtúil an GMRT éagsúlachtaí ianosféir a thomhas go beacht, rud a sháraíonn cumais uirlisí GPS agus radair.

Osclaíonn an toradh úrnua seo bealaí nua taighde a úsáideann an GMRT. Dúirt Yashwant Gupta, Stiúrthóir Ionaid an Ionaid Náisiúnta um Réaltfhisic Raidió, go ndéanann an t-éacht seo a gcreideamh i bpoitéinseal an GMRT a bhailíochtú agus leagann sé béim ar thábhacht an taighde seo chun ár dtuiscint ar an ianaisféar a chur chun cinn.

