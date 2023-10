Léargais Nua ar Ionosphere an Domhain arna nochtadh ag Teileascóp Raidió

Tá fionnachtain úrnua déanta ag taighdeoirí faoin suaitheadh ​​in ianaisféar an Domhain ag baint úsáide as an Teileascóp Raidió Mórthonnta Méadar (GMRT) den chéad uair. Is ciseal tábhachtach d'atmaisféar an Domhain é an t-ionosphere a bhfuil ról ríthábhachtach aige i dteicneolaíochtaí éagsúla cosúil le seirbhísí GPS agus staidéir ar réaltraí raidió. Trí staidéar a dhéanamh ar an ionosphere, is féidir le heolaithe feabhas a chur ar chruinneas suite, loingseoireachta agus seirbhísí uainiúcháin.

Ba é Sarvesh Mangala ón Lárionad Náisiúnta um Réaltfhisic Raidió a bhí i gceannas ar an staidéar, a foilsíodh san iris phiarmheasúnaithe Geophysical Research Letters. D'éirigh le Mangala, in éineacht lena mheantóir an tOllamh Abhirup Datta ó IIT-Indore, cineálacha éagsúla suaitheadh ​​ianosféir a bhrath agus a shaintréithe ag baint úsáide as an GMRT.

Thug na taighdeoirí faoi deara suaitheadh ​​meánscála taistil (TIDanna) le raon de 100 go 300 km, chomh maith le TIDanna ar scála beag de thart ar 10 km. Braitheadh ​​na suaitheadh ​​seo ag minicíochtaí 235 MHz agus 610 MHz le linn breathnóireachta beagnach naoi n-uaire.

Ba é ceann de phríomhthorthaí an staidéir na hathruithe gan choinne san ianaisféar le linn uaireanta éirí gréine. Thug na taighdeoirí faoi deara freisin suaitheadh ​​suntasach ianaiféarach agus struchtúir ar scála níos lú ag bogadh sa treo céanna.

Is é an rud a dhéanann an staidéar seo uathúil ná úsáid a bhaint as ionstraim íseal-domhanleithead cosúil leis an GMRT, a chuirtear níos gaire do mheánchiorcal maighnéadach an Domhain. Dhírigh staidéir roimhe seo go príomha ar shuaitheadh ​​ianosféir ag réigiúin mheán-domhanleithead agus ard-domhanleithead. Cheadaigh íogaireacht eisceachtúil an GMRT tomhais beachta a dhéanamh ar éagsúlachtaí ianósféaracha, rud a sháraigh cumais uirlisí GPS agus radair.

Cuirfidh torthaí an taighde seo lenár dtuiscint ar an iansféar agus cuirfidh siad le forbairt teicneolaíochtaí níos cruinne don loingseoireacht agus don chumarsáid. Tá sé cruthaithe gur uirlis éifeachtach é an GMRT chun staidéar a dhéanamh ar fheiniméin ianaisféaracha, ag léiriú a acmhainneacht le haghaidh tuilleadh cinn sa réimse taighde seo.

