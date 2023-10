Teileascóp Raidió Mórthonnta Méadar a úsáidtear chun suaitheadh ​​in ianaisféar an Domhain a staidéar

Bhain taighdeoirí leas as an Teileascóp Raidió Mórthonnta Méadar (GMRT) chun suaitheadh ​​in ianaisféar an Domhain a staidéar den chéad uair. Roimhe seo, rinneadh breathnuithe ar an iansféar trí úsáid a bhaint as satailítí. Trí fheabhas a chur ar ár dtuiscint ar an iansféar, féadann an taighde seo cruinneas seirbhísí suite, loingseoireachta agus uainiúcháin a fheabhsú, chomh maith le staidéar ar réaltraí raidió a éascú. Ba é Sarvesh Mangala ón Lárionad Náisiúnta um Réaltfhisic Raidió a bhí i gceannas ar an staidéar, a foilsíodh san iris phiarmheasúnaithe Geophysical Research Letters.

D'éirigh leis an bhfoireann suaitheadh ​​ianaisféir taistil meánscála (TIDanna) a aimsiú le raon de 100 go 300 km agus TIDanna ar scála beag thart ar 10 km ag baint úsáide as an GMRT. Rinneadh na breathnuithe seo ag minicíochtaí 235 MHz agus 610 MHz. Nocht an staidéar athruithe gan choinne san ianaisféar le linn uaireanta éirí gréine, suaitheadh ​​suntasach ianaisféir, agus struchtúir ar scála níos lú ag bogadh sa treo céanna.

Cheadaigh íogaireacht “eisceachtúil” an GMRT do thaighdeoirí TIDanna a bhrath agus a thréithriú le linn breathnóireachta naoi n-uaire an chloig a rinneadh an 5-6 Lúnasa, 2012. Tá an staidéar seo ar cheann de na chéad cheann de na chéad staidéar a d’úsáid go héifeachtach ionstraim íseal-domhanleithead (suite níos gaire do mhaighnéadach an Domhain). meánchiorcal) chun athruithe ar dhlús leictreon san ianaisféar a bhrath.

D’fhéadfadh torthaí an taighde seo eolas agus múnlaí an ianaisféir a fheabhsú, as a dtiocfadh dul chun cinn i dteicneolaíochtaí agus tomhais níos cruinne chun críocha loingseoireachta agus cumarsáide. Cé nach taiscéalaí traidisiúnta é an GMRT chun staidéar a dhéanamh ar an iansféar, tá sé cruthaithe go bhfuil sé an-éifeachtach chun feiniméin ianaisféaracha éagsúla a bhrath.

Cuireann an GMRT íogaireacht níos airde ar fáil i gcomparáid le hionstraimí GPS agus radair, rud a chumasaíonn tomhais beachta ar éagsúlachtaí ianosféaracha. Léiríodh sa staidéar seo go bhféadfadh an GMRT bealaí nua taighde a oscailt sa réimse seo.

Foinse: The New Indian Express