LIONESS: Íomháú Ardtaifigh ar Fhíochán Beo Inchinn

D'fhorbair taighdeoirí in Institiúid Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hOstaire teicneolaíocht íomháithe agus atógála fhíorúil ar a dtugtar LIONESS. Cuireann an teicneolaíocht nua seo íomháú ardtaifigh ar fáil d’fhíocháin bheo na hinchinne, rud a ligeann d’eolaithe é a shamhlú go mion nana-scála 3D i bhfíor-am.

Tá an inchinn dhaonna, a bhfuil a 86 billiún néaróin, ar cheann de na heiseamail is casta atá ar eolas ag eolaithe. Chun oibriú casta na hinchinne a thuiscint, teastaíonn ardteicneolaíochtaí chun na mion-idirghníomhaíochtaí a tharlaíonn ag leibhéil mhicreascópacha a dhíchódú. Tá ról lárnach ag íomháú i dtaighde néareolaíochta trí léargais a sholáthar ar chastacht fíocháin inchinne.

Is píblíne é LIONESS, a sheasann do Nanoscopy Faisnéise Beo a Chumasú Deighilte Sáithithe, a cheadaíonn íomháú cuimsitheach, atógáil agus anailís ar fhíochán inchinne beo le réiteach spásúil gan fasach. Trí an fíochán a íomháú go minic, cuireann LIONESS ar chumas taighdeoirí an bhitheolaíocht cheallacha dhinimiciúla laistigh den inchinn a bhreathnú agus a thomhas le himeacht ama.

Luíonn neart LIONESS ina optaic scagtha agus an úsáid a bhaineann sé as hintleachta saorga (AI). Feabhsaíonn an chomhpháirt AI cáilíocht íomhá agus aithníonn sé struchtúir cheallacha éagsúla laistigh den timpeallacht néarónach dlúth. Tá an teicneolaíocht seo mar thoradh ar iarracht chomhoibríoch idir grúpaí taighde iolracha agus aonaid seirbhíse eolaíochta.

Bhí teorainneacha ag modhanna íomháithe roimhe seo, ar nós Micreascóip Leictreon agus Micreascópachta Éadrom, nuair a tháinig sé chun fíochán beo inchinn a íomháú. B'éigean an sampla a shocrú agus é a ghearradh go fisiciúil le Micreascópacht Leictreon, rud a d'fhág go gcaillfí faisnéis dhinimiciúil. Ar an láimh eile, bhí réiteach teoranta ag Micreascópacht Éadrom nach raibh in ann sonraí tábhachtacha cealla a ghabháil.

Sáraíonn LIONESS na constaicí seo trí úsáid a bhaint as Micreascópacht Solais Sár-réiteach, go sonrach an teicníc SUSHI, i gcomhcheangal le coinníollacha íomháithe tapa agus éadrom. Ligeann sé seo íomháú sár-réiteach iseatrópach a thaispeánann na comhpháirteanna ceallacha d’fhíochán inchinne go mion nanascála 3D.

Déantar na sonraí a bhailíonn LIONESS a phróiseáil trí halgartaim dhomhainfhoghlama a líonann faisnéis bhreise ar struchtúr fíocháin na hinchinne agus a shainaithníonn struchtúir néaróin go huathoibríoch. Baineann an teicneolaíocht nuálaíoch seo amach taifeach de thart ar 130 nanaiméadar, agus sláine na fíochán inchinne beo á chaomhnú.

Osclaíonn LIONESS féidearthachtaí nua chun staidéar a dhéanamh ar dhinimic agus ar chastacht fíocháin inchinne. Cuireann sé uirlis chumhachtach ar fáil do thaighdeoirí le himscrúdú a dhéanamh ar oibriú casta na hinchinne, rud a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar thuiscint níos fearr ar neamhoird néareolaíocha agus ar fhorbairt cóireálacha spriocdhírithe.

Foinsí:

– Institiúid Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hOstaire (ISTA)

– Grúpa Johann Danzl ag ISTA