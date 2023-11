An Tarraingt Uathúil a Réiteach: Cad a Dhéanann Drosophila Sechellia Difriúil?

Tá fionnachtain úrnua déanta ag taighdeoirí ó Ollscoil California, Cois Abhann a mhíníonn an mhealladh spéisiúil idir speiceas cuileog ar leith, Drosophila sechellia, agus toradh neamhchoitianta a fhaightear go heisiach sna Séiséil. Soláthraíonn an staidéar nua seo, a foilsíodh i dTuarascálacha Cille, peirspictíocht úr ar na hathruithe éabhlóideacha a chuir ar chumas D. sechellia rathú a dhéanamh ar na torthaí tocsaineacha noni (Morinda citrifolia) agus speicis Drosophila eile á n-éaradh.

D'fhonn tuiscint a fháil ar rogha uathúil D. sechellia do na torthaí noni, dhírigh na taighdeoirí ar a iompar agus ar a fiseolaíocht. Murab ionann agus speicis eile Drosophila, tá cumas iontach forbartha ag D. sechellia na tocsainí atá in aigéid shailleacha na dtorthaí noni a fhulaingt. Trína n-imscrúdú, fuair na taighdeoirí amach go ngníomhaíonn na haigéid shailleacha seo néaróin a bhfuil blas searbh orthu sna cuileoga agus go gcuireann siad bac ar a néaróin le blas milis ag an am céanna. Is é an gníomhachtú searbhais seo agus cosc ​​​​na milseachta a mheallann D. sechellia chuig na torthaí sa deireadh.

Is é an rud a shocraíonn D. sechellia seachas speicis eile ná a íogaireacht níos ísle d’aigéid shailleacha áirithe, rud a lagaíonn an comhartha diúltach a ghineann na néaróin le blas searbh orthu. Ina theannta sin, cuireann na haigéid shailleacha seo bac ar fhreagairt an tsiúcra freisin, cé gur lú an méid i D. sechellia. Mar thoradh air sin, ní hamháin go n-itheann D. sechellia na torthaí noni ach leagann sé a chuid uibheacha air freisin, agus buntáiste suntasach éabhlóideach á fháil aige thar a gcomhghleacaithe.

Gné shuimiúil amháin den staidéar seo is ea comparáid a dhéanamh idir freagairtí blas ar thorthaí noni i measc trí speiceas cuileog a bhfuil dlúthbhaint acu leo. Comhfhreagraíonn na difríochtaí i íogaireachtaí blas a breathnaíodh i measc na speiceas seo go dlúth lena roghanna aiste bia. Léiríonn sé seo an gaol casta idir éagsúlacht blas agus roghanna cothaithe in orgánaigh.

Ina theannta sin, tá gealltanas ag an taighde seo go ndéanfar lotnaidí talmhaíochta a rialú sa todhchaí. Trí staidéar a dhéanamh ar na hathruithe géiniteacha a chuireann ar chumas feithidí oiriúnú do phlandaí óstaigh agus lamháltas a fhorbairt maidir le tocsainí plandaí, is féidir le heolaithe modhanna éifeachtacha a aimsiú chun lotnaidí díobhálacha a bhainistiú a chuireann táirgiúlacht agus inbhuanaitheacht talmhaíochta i mbaol. Is acmhainn luachmhar í an tsamhail D. sechellia/noni, lena raidhse uirlisí géiniteacha, chun na caidrimh chasta seo a thuiscint.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

1. Cén fáth gurb é Drosophila sechellia an t-aon eitilt a mhealltar chuig torthaí noni sna Séiséil?

Tá Drosophila sechellia uathúil i measc speiceas eitilt mar gheall ar a chumas na torthaí noni tocsaineacha a fhulaingt, murab ionann agus speicis Drosophila eile a repelled. Tá athruithe tagtha ar an eitilt ina chóras céadfach blas a ligeann dó torthaí noni a roghnú agus a ithe.

2. Conas atá roghanna blas Drosophila sechellia difriúil ó speicis eitilt eile?

Léiríonn Drosophila sechellia íogaireacht níos ísle d’aigéid shailleacha áirithe atá i láthair sna torthaí noni, rud a lagaíonn an comhartha diúltach a sheolann néaróin le blas searbh orthu. Ina theannta sin, cuireann na haigéid shailleacha seo an freagra siúcra san eitilt faoi chois, cé go pointe níos lú i gcomparáid le speicis eile. Cuireann na difríochtaí seo i íogaireachtaí blas le rogha D. sechellia do na torthaí noni.

3. Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach staidéar a dhéanamh ar chóras blas D. sechellia?

Cé go ndearnadh staidéar forleathan ar chóras olfactory na gcuileoga, tá sé ríthábhachtach go dtuigeann siad a bhfeidhm céadfach blas, toisc go bhfuil iompar beathaithe nasctha go dlúth le blas. Trí imscrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a n-athraíonn an néarchóras i bhfeithidí chun oiriúnú do phlandaí óstaigh éagsúla tugtar léargas luachmhar ar roghanna agus oiriúnuithe aiste bia.

4. Cén chaoi a bhféadfadh torthaí an taighde seo a bheith úsáideach chun lotnaidí talmhaíochta a rialú?

Trí staidéar a dhéanamh ar na hathruithe géiniteacha a ligeann d'fheithidí oiriúnú do phlandaí óstaigh agus lamháltas a fhorbairt do thocsainí plandaí, féadfaidh eolaithe eolas luachmhar a fháil maidir le rialú lotnaidí talmhaíochta. D'fhéadfadh an tsamhail D. sechellia/noni, a thairgeann raon uirlisí géiniteacha, cabhrú le hiompraíocht lotnaidí díobhálacha a thuiscint agus a bhainistiú.