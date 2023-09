Faigheann na heolaithe amach Meicníocht Cheimiceach na Nanodiamóin atá Brataithe le Silice le haghaidh Ríomhaireacht Chandamach agus Bithlipéadú

Nocht taighdeoirí ó Ollscoil Stáit San Jose (SJSU) an mheicníocht nasctha atá freagrach as sliogáin shilice aonfhoirmeacha a fhoirmiú ar nanodiamonds. Bhain an fhoireann úsáid as X-ghathanna cumhachtacha a ghin an Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) ag Saotharlann Luasaire Náisiúnta SLAC chun staidéar a dhéanamh ar na nana-ábhair. Tugann na torthaí, a foilsíodh san iris ACS Nanoscience Au, léargais ríthábhachtacha ar an gceimic a bhaineann le cruthú nanai-iamain atá brataithe le silica.

Is diamaint shintéiseacha ultra-bheag iad na nanodiamonds a bhfuil airíonna suntasacha acu. In ainneoin a méid beag bídeach, tá laitísí carbóin foirfe ag nanaiamóin, agus is féidir leo freagairtí a léiriú ar réimsí maighnéadacha, réimsí leictreacha, agus solas ag teocht an tseomra. Déanann na tréithe uathúla seo nanodiamonds oiriúnach d'fheidhmeanna éagsúla, lena n-áirítear ríomhaireacht chandamach agus bithlipéadú cealla.

Chun feabhas a chur ar fheidhmiúlacht na nanodiamonds, tá taighdeoirí tar éis iompú chun na cáithníní diamanta a bhratú le silica. Ní hamháin go soláthraíonn shilice blaosc mín agus cosanta do na nanaiamóin ach ceadaíonn sé freisin modhnú dromchla. Trí chlibeanna sonracha a chur leis an sciath shilice, is féidir le heolaithe nanodiamonds a threorú chun díriú ar chealla nó ar shuíomhanna sonracha. Tá impleachtaí suntasacha ag an rialú seo ar ghluaiseacht nanodiamond d'fheidhmeanna sa bhithleighis agus sa bhiteicneolaíocht.

Le breis is deich mbliana anuas, tá eolaithe ag cur isteach ar an mheicníocht taobh thiar de bhunú an bhrataithe shilice ar nanaiamóin. Fuair ​​​​taighdeoirí SJSU amach go bhfuil ról ríthábhachtach ag grúpaí ceimiceacha alcóil ar dhromchla na nanodiamond chun fás sliogáin shilice a éascú. Fuair ​​​​siad amach go dtiocfaidh táirgeadh na ngrúpaí alcóil seo le tabhairt isteach hiodrocsaíd amóiniam le eatánól le linn an phróisis brataithe.

Chun scrúdú a dhéanamh ar na dromchlaí i bhfolach faoin sciath shilice, d'úsáid na taighdeoirí ag SJSU áiseanna X-gha SSRL. Bhain siad úsáid as braiteoir trasdula, teirmiméadar sár-íogair, chun athruithe teochta a bhrath agus chun iad a thiontú ina bhfuinneamh X-gha. Trí speictreascópacht ionsúcháin X-gha (XAS), rinne an fhoireann imscrúdú ar dhromchlaí na nanodiamonds agus thomhais siad tiús an sciath shilice ar scála nanaiméadar. Léirigh na torthaí éifeachtacht XAS chun staidéar a dhéanamh ar ábhair báite cosúil le nanodiamonds.

Osclaíonn an t-eolas a fhaightear ó thuiscint ar mheicníocht nasctha na nanodiamóin atá brataithe le silica bealaí nua do thaighdeoirí. Tá sé beartaithe ag Abraham Wolcott, príomh-imscrúdaitheoir an staidéir, iniúchadh a dhéanamh ar úsáid ábhar eile, mar ocsaídí tíotáiniam agus since, chun nanai-iamonds a chóta. D'fhéadfadh na bratuithe malartacha seo cur le feidhmiú na nanodiamóin sa chandamach braite agus lipéadú bitheolaíoch.

Soláthraíonn torthaí an taighde seo léargais luachmhara ar cheimic bratuithe nanodiamond agus cuireann siad deiseanna ar fáil chun an bhlaosc shilice a bharrfheabhsú agus chun ábhair bhrataithe eile a iniúchadh. Le tuiscint níos fearr ar an meicníocht cheimiceach atá taobh thiar de na nanodiamonds atá brataithe le silica, is féidir le taighdeoirí leanúint ar aghaidh ag scaoileadh acmhainneacht na n-diamaint bídeacha seo d'fheidhmchláir ríomhaireachta chandamach agus bithlipéadaithe.

