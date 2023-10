Rúin Cheilte Géiniteacha Speicis i mBaol a nochtadh

Tá comhoibriú idirnáisiúnta tar éis dul i mbun misean neamhghnách chun rúin ghéiniteacha speicis atá i mbaol ar an Domhan a nochtadh. Tá foireann Géanómaíochta Bithéagsúlachta agus Caomhnaithe Ollscoil Connecticut, i gcomhpháirtíocht le Oxford Nanopore Technologies agus Seirbhís Foraoiseachta Roinn Talmhaíochta na SA, i gceannas ar thionscnamh chun DNA na speiceas atá i mbaol a bhfuil radharc orthu a mhapáil.

Thosaigh an tionscadal le grúpa fochéimithe ag mapáil DNA an chrainn ime i mbaol. Tá an crann butternut, dúchasach do Mheiriceá Thuaidh, ag tabhairt aghaidh ar laghdú daonra de bharr fungas allmhairithe ón Áis. Trí ghéanóm an chrainn ime a sheicheamhú, tá súil ag taighdeoirí léargais a fháil ar a mheicníochtaí marthanais agus an speiceas a shábháil ó dhul in éag.

Níl san iarracht úrnua seo ach an tús. Tá pleananna ag an bhfoireann seicheamh a dhéanamh ar DNA speiceas eile atá i mbaol, mar shampla an luaith phumpkin, coiréil domhainfharraige, agus an coileachóg dearg-scaoilte. Tríd an taighde cuimsitheach seo, tá sé mar aidhm ag na heolaithe leabharlann faisnéise géiniteach a chruthú a bheidh mar bhonn eolais do chinntí athchóirithe agus caomhnaithe.

Ní dhearnadh staidéar forleathan eolaíoch ar go leor de na speicis seo, agus níl a gcuid seichimh DNA anaithnid den chuid is mó. Trí ghéanóim na speiceas atá i mbaol a sheicheamhú, is féidir le heolaithe tuiscint níos doimhne a fháil ar a dtréithe uathúla agus géinte a shainaithint a chuireann lena maireachtáil.

Ar cheann de na gnéithe suimiúla den taighde seo tá éagsúlacht na ploidy a breathnaíodh sna speicis seo. Tá formhór na n-ainmhithe taidhleoireachta, le dhá chóip de gach crómasóim, agus is féidir le roinnt plandaí a bheith trí- nó tetraplóideach. Mar sin féin, creidtear go bhfuil an crann fuinseoige pumpkin atá á chur in ord i mbliana mar octaploid, ag dul thar na hionchais agus ag ardú ceisteanna suimiúla faoina géineolaíocht.

Síneann tionchar an tionscadail seo níos faide ná caomhnú na bithéagsúlachta. Soláthraíonn sé freisin taithí luachmhar taighde fíordhomhanda do mhic léinn fochéime, rud a ligeann dóibh cur le taiscéalaíocht eolaíoch agus iarrachtaí caomhnaithe.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é DNA?

A: Is móilín é DNA, nó aigéad deocsiribonúicléach, a iompraíonn treoracha géiniteacha maidir le forbairt, fás agus atáirgeadh. Tá sé comhdhéanta de núicléatídí agus cruthaíonn sé struchtúr dúbailte héilics. Tá DNA i mbeagnach gach cill d'orgánach.

C: Cad is speiceas ann?

A: Is éard is speiceas ann ná grúpa orgánach beo a bhfuil tréithe coitianta acu agus ar féidir leo idirphórú chun sliocht torthúil a tháirgeadh. Is coincheap bunúsach é sa bhitheolaíocht a úsáidtear chun éagsúlacht na beatha a rangú agus a eagrú.

C: Conas a chuidíonn seicheamhú DNA le speicis atá i mbaol?

A: Soláthraíonn seicheamhú DNA speiceas i mbaol léargais ar a meicníochtaí marthanais agus sainaithnítear tréithe géiniteacha a chuireann lena n-athléimneacht. Is féidir leis an bhfaisnéis seo iarrachtaí caomhnaithe a threorú agus d’fhéadfadh speicis a shábháil ó dhul in éag.

C: Cén fáth a bhfuil tábhacht le mapáil DNA na speiceas atá i mbaol?

F: Cuidíonn mapáil DNA speiceas i mbaol le leabharlann faisnéise géiniteacha a chruthú a bheidh in ann eolas a chur ar fáil do chinntí athchóirithe agus caomhnaithe. Cuidíonn sé freisin le heolas eolaíoch trí léargais nua a nochtadh ar chomhdhéanamh géiniteach uathúil na speiceas seo.