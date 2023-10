Faigheann na heolaithe amach an Ghníomhaíocht Theicteonach is cúis leis an gCrith is Mó ar Mhars

Bhraith InSight Lander NASA crith talún de mhéid 4.7 ar Mars, arb é an crith is mó a taifeadadh riamh ar an phláinéid. Thug teoiricí roimhe seo le tuiscint gur tionchair dreigít ba chúis leis na “creathanna móra” seo, ach de bharr easpa crater tionchair tháinig eolaithe ar an tátal gur gníomhaíocht theicteonach laistigh de Mhars ba chúis leis an crith. Soláthraíonn an toradh seo tuiscint níos doimhne ar phróisis gheolaíochta an phláinéid.

Tugann an fhionnachtain dúshlán don smaoineamh go bhfuil Mars neamhghníomhach go geolaíoch. Cé go ngintear creathanna talún an Domhain trí ghluaiseacht plátaí teicteonacha, tá pláta soladach amháin ag Mars, agus fós féin tá lochtanna gníomhacha ar an bpláinéad. Tá Mars ag crapadh agus ag fuarú de réir a chéile, rud a chruthaíonn gluaiseacht laistigh den screamh, rud a fhágann creathanna.

Cinneadh gur i réigiún Al-Qahira Vallis sa leathsféar theas de Mhars a bhí croílár na crith talún. Scaoil sé níos mó fuinnimh ná na marsquakes eile ar fad a bhraith InSight le chéile. Ar dtús, bhí síniú seismeach na crith talún cosúil le dhá thionchar dreigít roimhe seo a bhraith an lander. Mar sin féin, níor chuir anailís bhreise agus cuardach ar ghnéithe dromchla as an áireamh tionchar mar chúis.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag an bhfionnachtain seo do mhisin amach anseo go Mars. Tá sé ríthábhachtach gníomhaíocht sheismeach Martian a thuiscint le haghaidh iniúchadh daonna ar an bpláinéad. Cé nach mbeadh tionchar tubaisteach ag an crith áirithe seo ar an Domhan, leagann sé béim ar an ngá atá le staidéar agus pleanáil a dhéanamh le haghaidh guaiseacha seismeacha a d’fhéadfadh a bheith ann agus daoine á gcur go Mars.

Cuidíonn an toradh seo freisin le stair gheolaíochta agus éabhlóid Mharsa a réiteach. Le tuiscint níos fearr ar ghníomhaíocht seismeach ar an phláinéid, is féidir le heolaithe léargais a fháil ar a struchtúr istigh agus conas a d’athraigh sé le himeacht ama.

