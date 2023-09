Tionscnamh i dTaighde Géiniteacha: Ceadaíonn Teicníc CRISPR-Cas Mionathrú Comhuaineach ar Ilghéin

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí ag ETH Zurich i dtaighde géiniteach trí theicníc a fhorbairt a chuireann ar chumas modhnú comhuaineach ilghéinte i gcealla ainmhithe fásta. Cruthaíonn an cur chuige nuálaíoch seo, ag baint úsáide as an uirlis eagarthóireachta géine CRISPR-Cas, patrún cosúil le mósáic a shimplíonn staidéar ar ghalair ghéiniteacha. Trí ghéinte iolracha a mhodhnú in aon ainmhí amháin, is féidir le taighdeoirí léargais nua a fháil ar chastacht neamhoird ghéiniteacha agus líon na dturgnamh ainmhithe a theastaíonn a laghdú.

Go traidisiúnta, rinne eolaithe staidéar ar bhunús géiniteach galair trí dhíriú ar ghéin amháin. Mar sin féin, bíonn tionchar ag go leor galair ar ghéinte iolracha, rud a fhágann go bhfuil sé dúshlánach rannchuidiú aon ghéin amháin leis an riocht a chinneadh. Go hiondúil bheadh ​​gá le go leor turgnaimh ainmhithe, gach ceann acu ag díriú ar mhodhnú géine ar leith.

Faoi stiúir an Ollaimh Randall Platt, d'fhorbair na taighdeoirí modh a úsáideann CRISPR-Cas chun athruithe géine iolracha a dhéanamh i gcealla ainmhí aonair, rud a chruthaíonn patrún mósáic. Cé nach bhfuil ach géine amháin athraithe ag gach cill, tá modhnuithe ar leith ag cealla éagsúla laistigh d'orgán, rud a fhágann gur féidir anailís bheacht a dhéanamh ar chealla aonair. Cuireann an dul chun cinn seo ar chumas taighdeoirí staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí athruithe géine éagsúla i dturgnamh amháin, rud a shimplíonn go mór an próiseas taighde.

Don chéad uair, d'éirigh le foireann ETH Zurich an teicníc seo a chur i bhfeidhm i lucha fásta. Bhain siad úsáid as víris adeno-ghaolmhara (AAV) mar chóras seachadta chun treoir a thabhairt do chealla cé acu géinte a mhodhnú. Trí na lucha a ionfhabhtú le meascán de víris ag iompar treoracha éagsúla, bhí na taighdeoirí in ann géinte éagsúla a mhúchadh i gcealla na hinchinne. Bhí an modh seo éifeachtach chun léargais nua a sholáthar ar shiondróm scriosta 22q11.2, neamhord géiniteach neamhchoitianta i ndaoine. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil ról suntasach ag trí ghéinte laistigh de réigiún crómasómach ar leith i mífheidhmiú cealla inchinn agus a gcomhcheangal le coinníollacha cosúil le scitsifréine agus neamhoird speictrim uathachais.

Tá feidhmeanna féideartha na teicníochta seo ollmhór, mar is féidir é a úsáid chun staidéar a dhéanamh ar neamhoird ghéiniteacha eile a bhfuil baint acu le géine iolracha. Trí thuiscint níos doimhne a fháil ar ghníomhaíocht neamhghnácha géinte i galair éagsúla, is féidir le taighdeoirí drugaí spriocdhírithe a fhorbairt chun na neamhghnáchaíochtaí seo a chúiteamh. Ina theannta sin, cuireann an modh seo ar chumas eolaithe staidéar díreach a dhéanamh ar ainmhithe lánfhásta, ag laghdú an ghá le turgnaimh ar shuthanna nó ar chealla saothraithe.

De réir mar a leanann taighdeoirí leis an teicníc seo a bheachtú, d'fhéadfadh méadú ar líon na ngéinte modhnaithe ón 29 reatha go dtí na céadta géinte. Léiríonn an dul chun cinn seo dul chun cinn suntasach i dtaighde géiniteach, ag tairiscint féidearthachtaí nua chun staidéar a dhéanamh ar chastacht na ngalar géiniteach agus cóireálacha spriocdhírithe a fhorbairt.

