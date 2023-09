Réalteolaithe Discover Planet Orbiting Rare Star System

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag foireann réalteolaithe a úsáideann an tsaoráid Teileascóp An-Mhór sa tSile sa domhain spás. Ghlac siad íomhá de chóras réalta ar a dtugtar HIP 81208, a bhfuil réalta lárnach ollmhór fithiseach ag dwarf donn, “réalt ar theip uirthi” níos lú. Ina theannta sin, d'aithin na heolaithe pláinéad fithis do réalta bheag atá suite i bhfad níos faide ar shiúl ón réalta lárnach. Tá an phláinéid, darb ainm “HIP 81208 Cb,” thart ar 15 oiread mais Iúpatar.

De réir Réadlann Deiscirt na hEorpa, ar eagraíocht chomhoibríoch eolaíochta í de náisiúin na hEorpa, nuair a aimsítear HIP 81208 Cb is córas ordlathach ceathrúlach an córas réalta, le dhá réalta agus dhá chorp neamhaí níos lú ag fithisiú gach ceann acu. Tá an pláinéad nua-aimsithe suite ag an teorainn idir pláinéid agus abhaic dhonn, nach bhfuil ollmhór agus te go leor le dul faoi chomhleá núicléach.

De ghnáth, bíonn réalteolaithe ag brath ar theicnící mar an modh idirthurais chun eisphláinéid a bhrath agus a staidéar. Mar sin féin, tá an Teileascóp An-Mhór, lena scátháin mhóra, in ann íomhánna díreacha de na saolta i bhfad i gcéin a ghabháil. Tá ról ríthábhachtach ag Teileascóp Spáis James Webb, an réadlann spáis is cumhachtaí sa chine daonna, freisin maidir le staidéar a dhéanamh ar atmaisféir eisphláinéid agus léargais a sholáthar ar na saolta i bhfad i gcéin.

Cé nach bhfuil mórán eolais ar HIP 81208 Cb ag an am seo, cuireann an fionnachtain lenár dtuiscint ar eisphláinéid agus ar a saintréithe éagsúla. Is féidir go bhféadfadh cuid de na pláinéid i bhfad i gcéin coinníollacha oiriúnach don bheatha choimhthíoch a chothú, cé nach bhfuarthas aon fhianaise nithiúil go dtí seo.

Ar an iomlán, cuireann an fionnachtain seo béim ar chastacht agus ar éagsúlacht na gcóras réalta sa chruinne, ag leathnú ár n-eolas ar na coirp neamhaí atá ann lasmuigh dár gcóras gréine féin.

Foinsí:

– Faireachlann Eorpach an Deiscirt: ESO

– NASA