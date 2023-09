Tíogair Tasmanian: D'éirigh le taighdeoirí RNA a ghnóthú ó Speicis Imithe

I gceann mór chun cinn, d'éirigh le heolaithe RNA a bhaint as eiseamail leasaithe den tíogair Tasmánach, marsupial imithe i léig, a théann siar go dtí 1891. Seo é an chéad uair a fuarthas RNA, ábhar géiniteach nach bhfuil chomh cobhsaí ná DNA, ó speiceas imithe i léig. Stóráladh na heiseamail ag músaem i Stócólm, an tSualainn.

Tugann aisghabháil RNA ó eiseamail thíogair na Tasmáine léargas luachmhar ar bhitheolaíocht agus ar mheitibileacht na n-ainmhithe seo atá imithe i léig. Soláthraíonn seicheamhú RNA faisnéis faoi chomhlánú géine agus faoi ghníomhaíocht ghéinte, atá riachtanach chun tréithe agus tréithe speiceas atá imithe i léig a thuiscint.

Roimhe seo, baineadh DNA go rathúil ó orgánaigh ársa, ach léiríonn an staidéar seo an cumas chun RNA a aisghabháil ó speicis atá imithe i léig. Tugann caomhnú eiseamail tíogair Tasmáin, ainneoin iad a bheith stóráilte ag teocht an tseomra i gcófra, dúshlán don toimhde go ndíghrádaíonn RNA go tapa faoi na coinníollacha sin. Osclaíonn an fionnachtain seo féidearthachtaí nua chun staidéar a dhéanamh ar speicis atá imithe i léig agus iad a athchruthú.

Seachas a thábhacht chun speicis atá imithe in éag a thuiscint, d'fhéadfadh an cumas RNA a aisghabháil ó víris ársa cuidiú le staidéar a dhéanamh ar phaindéimí san am atá thart. Tá ról ríthábhachtach ag RNA maidir le faisnéis ghéiniteach a fhaightear ó DNA a iompar, rud a chumasaíonn sintéis próitéiní agus meitibileacht cheallacha a rialáil.

Bhí an tíogair Tasmánach, ar a dtugtar an tíolicín freisin, ina chreachadóir APEX ar fud na hAstráile agus na n-oileán in aice láimhe go dtí gur chuir gníomhaíocht dhaonna chun éag é. Tháinig laghdú ar an daonra nuair a tháinig daoine chun na hAstráile timpeall 50,000 bliain ó shin, agus ina dhiaidh coilíniú Eorpach san 18ú haois, agus sa deireadh tháinig meath ar an tíogair Tasmáinis. Fógraíodh go raibh siad ina mbagairt do bheostoc, rud a d’eascair deolchaire ar a gceann. Fuair ​​an tíogair Tasmánach deireanach a raibh aithne air bás i mbraighdeanas i 1936.

Sheol tionscnaimh phríobháideacha iarrachtaí speicis áirithe a “dhí-éag”, lena n-áirítear an tíogair Tasmánach. Cé go bhfuil dúshláin ag baint le speicis atá imithe i léig a athchruthú ó ghaolta beo, leagann an staidéar seo béim ar a thábhachtaí atá sé tuilleadh taighde a dhéanamh ar bhitheolaíocht ainmhithe atá imithe i léig.

Foinsí:

- Reuters