I mí Mheán Fómhair 2023, bhain eolaithe dul chun cinn mór amach trí RNA a bhaint go rathúil ó thíogair Tasmáinis, créatúr imithe in éag. Is as eiseamal atá os cionn 130 bliain d'aois agus atá lonnaithe i Músaem Stair an Dúlra na Sualainne faoi láthair a tháinig an RNA a bhaintear. Thug an fionnachtain úrnua seo léargais luachmhara do ghéineolaithe ar conas a d’fheidhmigh géinte an ainmhí imithe seo. Foilsíodh torthaí an staidéir seo san iris eolaíoch Genome Research.

Marsupial feoiliteoireach a bhí san Astráil, sa Nua-Ghuine agus sa Tasmáin tráth a bhí an tíogair Tasmánach, ar a dtugtar thylacine freisin. Tá cúis chruinn a éagtha fós anaithnid, ach creidtear go raibh ról suntasach ag géarleanúint an duine. Fuair ​​​​an thylacine deireanach ar a dtugtar, darb ainm Benjamin, bás i mbraighdeanas i 1936.

Cé nach raibh príomhfhócas an taighde ar chlónáil a dhéanamh ar speicis atá imithe i léig, osclaíonn an cumas sean-RNA a bhaint, a anailísiú agus a sheicheamhú féidearthachtaí chun speicis atá imithe i léig a athchruthú amach anseo. Molann an géineolaí Emilio Mármol Sánchez, príomhúdar an staidéir, go ndéanfaí tuilleadh taighde ar bhitheolaíocht na n-ainmhithe seo atá imithe i léig. Mar sin féin, tá an próiseas chun speiceas imithe a athchruthú trí eagarthóireacht géine ar ghaolta ainmhithe atá ar marthain casta agus Tógann sé am.

Tá an tOllamh Andrew Pask ó Ollscoil Melbourne i gceannas ar na hiarrachtaí chun an tiolicín a aiséirí. Dúirt sé go gcuireann fionnachtain RNA i seanmhúsaem agus samplaí ársa doimhneacht shuntasach lenár dtuiscint ar bhitheolaíocht ainmhithe imithe i léig. Is éard atá i gceist le próiseas an aiséirí eagarthóireacht a dhéanamh ar DNA an ghaoil ​​is gaire don speiceas atá imithe i léig, suthanna a chruthú leis na géanóim athbhreithnithe, agus máthair ionaid oiriúnach a aimsiú don sliocht. Cé go bhfuil seicheamh déanta ar ghéanóim de thart ar 20 speiceas imithe in éag, ó 2022, níor athchruthaíodh aon cheann de na speicis seo go rathúil.

Is próiseas comhchosúil é clónáil a d’fhéadfaí a mheas nuair a bheidh an speiceas aiséirí go rathúil. Mar sin féin, tá an fócas reatha ar athchóiriú géiniteach a úsáid seachas clónáil. Is éard atá i gceist le clónáil an DNA a aistriú ó chill sómach isteach i gcill uibheacha a bhfuil a núicléas agus DNA bainte di, a fhorbraíonn ina suth ansin. Ionchlannaítear an suth ina mháthair ionaid ansin chun macasamhail beo den speiceas atá imithe in éag a fhás.

Mar fhocal scoir, osclaíonn eastóscadh rathúil RNA as an tíogair Tasmáinis bealaí nua le haghaidh taighde géiniteach agus aiséirí féideartha na speiceas imithe. Cé gur próiseas casta agus dúshlánach é speiceas imithe i léig a athchruthú, tá eolaithe ag brú teorainneacha an eolais sa réimse seo. D'fhéadfadh an todhchaí a bheith ar an bhféidearthacht a fheiceáil speiceas caillte le fada ag siúl ar an Domhan arís.

